La reforma mallorquina que enamora en internet

­­ El buen gusto y el respeto por la arquitectura tradicional han llevado a dos jóvenes mallorquines, Rafel y Pau Munar, del estudio ´munarq´ a hacerse con uno de los premios que anualmente otorga el portal sobre diseño y decoración del hogar Houzz a las imágenes y reformas más impactantes del mundo.

La conocida web norteamericana otorga anualmente los premios Best of Houzz, en los que selecciona las imágenes más populares de la plataforma durante el último año según las principales zonas metropolitanas. El diseño de los mallorquines se ha hecho un hueco dentro de las imágenes con más interacciones por parte de los más de 40 millones de usuarios mensuales de la plataforma, con una original y respetuosa propuesta de munarq en Felanitx.

Rafel y Pau, que se unieron a Houzz hace tan solo unos meses comentan que "en poco tiempo hemos visto cómo ha ido creciendo la repercusión de la web en redes sociales. Es una plataforma que nos ha ayuda a posicionarnos en internet y este año incluso nos han llegado varios clientes a través de ellos".

Sobre el premio que acaban de recibir, los mallorquines comentaron a este rotativo que estaban "muy contentos". Es un proyecto que ha tenido mucho éxito desde el principio. Se trata de una rehabilitación de una casa de campo antigua en Felanitx que había sido restaurada en los años 80 con muy mal gusto y que había tapado casi todos los elementos de la arquitectura tradicional."

"Tratamos de descubrirlos y rediseñarlos. Descubrimos los arcos y los suelos, las paredes se trataron con cal para la transpiración de los muros y se rehicieron las cubiertas sustituyendo las vigas de hormigón por vigas de madera de abeto. También diseñamos la cocina con encimera de hormigón y puertas de roble viejo.

Tuvimos la suerte de que los clientes son una familia con muchísimo gusto para decorarla y sobre todo estamos contentos de que ellos la disfruten" afirmaron Rafel y Pau.

Debido a la insularidad, internet se ha convertido en una herramienta fundamental para las empresas isleñas, tal y como nos comentaron los mallorquines. "En nuestro caso concreto y por nuestra situación geográfica de vivir en Mallorca, internet es la herramienta que nos conecta con clientes extranjeros, que son la mayoría. Y cada vez nos llaman más gracias a publicaciones y paginas de diseño que dan repercusión a nuestros proyectos. Nos gusta mucho que los clientes lleguen a nosotros a partir de nuestro trabajo, ya que con ellos es mucho más fácil acertar y poder seguir con nuestro estilo de diseño".

El proceso de trabajo a través de una plataforma digital es totalmente distinto a los canales tradicionales tal y como nos explicaron Rafel y Pau. "Siempre que llega un nuevo cliente le damos a conocer nuestro trabajo a partir de imágenes y les pedimos que nos den un feedback con ideas que a ellos les gustan ya que de aquí podemos sacar algo por donde empezar. No nos fijamos en la arquitectura contemporánea, nos gusta más inspirarnos en la arquitectura tradicional que no se encuentra en revistas ni en internet, pequeños detalles de la arquitectura sin arquitectos que siempre tienen un porqué y no solo es el diseño.

Su último proyecto, una bodega en un edificio donde se tienen que fabricar de ochenta a cien mil botellas de vino al año ha sido todo un reto ya que toda la energía necesaria para el funcionamiento de la planta se obtiene de renovables, concretamente de energía solar y eólica. "El funcionamiento de una bodega es complicado, las instalaciones y la maquinaria son la parte más importante pero el diseño también debe emocionar, igual pasa con las botellas de vino y su etiqueta, gran parte es estética".