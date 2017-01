Incertidumbre, dudas y grandes oportunidades

Las múltiples incógnitas que hay alrededor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las numerosas claves dadas por Alejandro González de Aguilar durante su conferencia fueron protagonistas en los corrillos que se crearon en la zona de ´networking´ organizada tras la charla. Hubo un comentario muy repetido: habrá que esperar y estar atentos a lo que pasa

La jornada de trabajo colaborativo organizada tras la conferencia de Alejandro González de Aguilar sobre el Brexit, organizada en el Club Diario de Mallorca con motivo del primer BusinessDMallorca del año, fue una de las más interesantes y activas que se recuerdan.

El tema central de la conferencia, de plena actualidad estos días, fue tratado de forma precisa por el ponente, quien se encargó de dar a conocer las principales claves del cambio que se avecina, en una dirección o en otra. Juan Carlos Feliu, directivo de Alcampo, comentó que la conferencia le pareció "muy interesante" ya que le permitió conocer "cómo afectará a nivel económico a las islas". "Me ha gustado mucho la exposición, cómo se había preparado la conferencia, así como lo bien que lo ha explicado todo" afirmó Feliu, quien se encontraba en compañía de Juan García,del Instituto de Fertilidad, y de su propio hijo, estudiante de economía. Fue precisamente García quien puntualizó que no acababa de "quedar claro cómo evolucionará todo este asunto del Brexit. No hay nada claro, ni en el corto, ni en el medio ni en el largo plazo".

María Antonia Rosselló, de Sanitas, ve una oportunidad en el Brexit. "Cualquier incertidumbre económica es siempre una oportunidad. Confío en que la negociación entre Reino Unido y la Unión Europea sea lo más pacífica posible. Eso sería bueno para todos". Por su parte, su compañera en la firma sanitaria, Cecilia Castro, comentó que "hay mucha incertidumbre, pero sin duda el sector de la salud es uno de los que más se pueden beneficiar de la situación".

Carlos Botán, gerente de Prosegur puso el punto discordante a la mayoría de alabanzas de la mañana. "Pienso que ha sido demasiado dramático. Yo creo que será algo más blando, más ligero. También creo que no afectará mucho ni a Balears ni al conjunto de España. Habrá acuerdos entre los gobiernos que suavizarán la situación" comentó el directivo de la empresa de seguridad.

A Miguel Miralles, de THB Hotels le pareció que la conferencia había ido "muy bien, y se nota que el ponente domina el tema ya que estaba muy bien documentado". Sobre la evolución a corto o medio plazo del Brexit, el empresario hotelero no dudó en afirmar que "hay que ser cautos y esperar a ver la evolución".

Guillermo Mir, de Deloitte, incidió en lo "completa" que había sido la presentación de González de Aguilar y destacó que la ponencia fue "interesante, además de estar muy bien preparada".

Andreu Romero, de España Seguros, destacó de la conferencia la "claridad" con la que González de Aguilar se había explicado y lo bien que había desgranado "los diferentes escenarios, así como la visión global de la situación".

Su compañera en la aseguradora, Sandra Radeva, comentó que el conferenciante había dado una charla "muy extensa y clara" e hizo hincapié en que le había gustado especialmente el hecho de que "se centrara en Balears y en las consecuencias del Brexit para las islas, algo muy positivo e interesante. No solo ha hablado de Europa y de España, sino también de aquí".

Por su parte, Alexandra Eckhardt, de Bufete Frau, reseñó que la charla no solo había sido "muy clara", sino que además había resuelto "muchas dudas". "El hecho de que se haya centrado en algunos momentos en Balears y en el turismo ha hecho que sea mucho más interesante para nosotros, los de aquí", afirmó Eckhardt.

Miguel Ángel Martí, de España Seguros fue más cauto que sus compañeros de conversación, y pese a que coincidía con ellos en que la conferencia fue "muy clara y todo el mundo lo ha entendido", matizó que "todo lo que nos ha contado son hipótesis y conviene esperar a ver qué pasa".

El próximo evento del ciclo de conferencias BusinessDMallorca tendrá lugar el 22 de febrero, y el tema central será la Ciberseguridad en las empresas. La charla correrá a cargo de Rosa Díaz, directora general de Panda Security en España.