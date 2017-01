Davos intenta frenar la nueva ola de proteccionismo

La celebración del Foro Económico Mundial durante esta semana pasada en la población suiza de Davos ha estado dominado por la larga sombra del presidente electo Donald Trump y la primera visita del dirigente chino Xi Jinping a la cita y, naturalmente, el circuito de cócteles de la noche. Muchos delegados en Davos han dicho que les preocupa la amenaza que Trump supone para la globalización debido a su política económica proteccionistas, así como por el orden de seguridad de postguerra. Las celebraciones de copas y los cócteles zumbaban con optimismo respecto a que va a ser bueno para los negocios, mientras los consultores, miembros de grupos influyentes y abogados planeaban con cuánta rapidez podrían volver a Washington para la investidura de Donald Trump.

Muchos ojos se desplazaron el martes desde Davos a Londres para escuchar a Theresa May describir su visión sobre el Brexit. La primera ministra británica aterrrizó el jueves en Suiza el jueves, y su discurso constituyó un gran atractivo en un momento en que ejecutivos, banqueros y políticos extranjeros analizan sus declaraciones en busca de pistas sobre sus planes y valoran las probabilidades de que consiga lo que pretende.

El estilo chino llega a Davos

La invitación más cotizada en Davos fue una al almuerzo con el presidente chino Xi en el lugar más de moda en Davos, el Intercontinental, con su forma ovoide. Invitados tan importantes como la jefa del FMI Lagarde, el multimillonario indio Mukesh Ambani y el director general de Procter & Gamble David Taylor escucharon al dirigente chino abogar a favor de la globalización. Cuando Xi salía protegido por una pantalla de enormes guardaespaldas, estaba enfrascado en una conversación en susurros con el fundador de Blackstone Group LP, Steve Schwarzman, quizá el sinófilo más comprometido de Wall Street.

La curiosidad por Trump

Puede que no haya asistido, pero Trump proyectó una alargada sombra sobre la conferencia de este año. Dado lo poco que se sabe de cómo va a gobernar, el recién nombrado consejero de Trump Anthony Scaramucci fue la estrella por sorpresa del primer día. Periodistas y delegados siguieron todos sus movimientos para oírle decir que su nuevo jefe es un pensador geopolítico y un creador de acuerdos con "los mejores instintos políticos de su generación".

Relación de EE UU con China

El presidente de China subrayó la necesidad de que su país y Estados Unidos mantengan una relación estable y cooperativa a largo plazo al despedirse de la Administración Obama en una reunión con el ya exvicepresidente estadounidense, Joe Biden. Xi admitió que los lazos entre ambos países han sufrido altibajos durante las últimas cuatro décadas, pero destacó los consensos alcanzados desde que hace tres años se convirtió en homólogo de Obama, y dijo que el comercio y las inversiones bilaterales y los intercambios entre personas se encuentran en máximos históricos.

"Todos los países deberían conjuntamente moldear el futuro del mundo. Gestionar los problemas globales de manera conjunta y asegurarse que el desarrollo es compartido por todos", dijo Xi en una alocución en la sede europea de la ONU. Detrás del jefe de Estado de la segunda economía mundia, según Efe, se encontraba el nuevo secretario general de la ONU, el portugués António Guterres quien se congratuló de esta postura. "Bajo su liderazgo, China se ha convertido en un pilar del multilateralismo, que es construir de forma conjunta un destino común para la humanidad", afirmó Guterres en una breve introducción antes de pasar la pasar la palabra al invitado de honor.

China y Estados Unidos han llegado a acuerdos en la lucha contra el cambio climático, sobre el programa nuclear de Irán o para sancionar los ensayos armamentísticos de Corea del Norte, aunque mantienen diferencias respecto a las reivindicaciones de Pekín en el mar de China Meridional o en el terreno comercial. Biden, por su parte, defendió que es de crucial importancia para el mundo del siglo XXI el crecimiento y la prosperidad tanto de Estados Unidos como de China y confió en que ambas potencias puedan continuar profundizando su cooperación.

Bancos de inversión y "brexit"

Representantes de algunas de las mayores entidades financieras del mundo „Santander, UBS o Bank of America„, expresaron en el Foro Económico Mundial de Davos sus temores ante las consecuencias del "brexit" y ante las durísimas condiciones que imponen al sector los organismos reguladores. Asimismo, abordaron las incertidumbres que plantea la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. La presidenta del Santander, Ana Botín, moderó una mesa redonda sobre Europa en la que recalcó el compromiso de la entidad con el Reino Unido y señaló que "la reforma pendiente, la que no puede esperar, es la de la educación".

También quiso desmontar algunos tópicos sobre España y otros países del sur de Europa, ya que "no somos el país de los toros y las siestas, se trabaja duro", comentó, porque "no todo el mundo puede centrarse en la exportación, alguien tiene que comprar los coches alemanes".

La presidenta del Santander ha recalcado también la necesidad de acabar lo que se ha iniciado, empezando por la Unión Bancaria, ya que "no podemos permitirnos otra crisis sin una Unión Bancaria más fuerte".