En Demium esto del trabajo en equipo lo llevamos en el ADN. En nuestros eventos de selección de emprendedores evaluamos soft skills, habilidades transversales que como emprendedor debe tener cada uno de los cofounders. Una de las más importantes que durante todo el fin de semana All Startup nos fijamos es la capacidad de trabajar en equipo; de estar atento al resto para ayudar a un compañero a salir de una situación de bloqueo que viva.

En el caso del líder nos fijamos en su capacidad de ejercer empatía, motivar a su círculo, leer las situaciones. Y tomar decisiones difíciles cuando toca por el beneficio del grupo, incluso cuando toca sacar a alguien que está perjudicando al resto. Y es que la definición de estrategia que más me gusta siempre ha sido: alineamiento de todos los recursos de una empresa en una misma dirección.

Además en Demium también tenemos nuestro propio equipo y creemos en la descentralización del management; para nosotros el Equipo es el jefe. Hemos trabajado en un esquema de management para trabajar todos alineados: retros, reuniones individuales, balance a mitad y a final de año, sesiones de trabajo en equipo€ Nos queda mucho por crecer y mejorar€ pero a ganas de que a nuestro equipo le mole trabajar en Demium, ¡no nos gana nadie!

Pero en ocasiones también hay emprendedores que no creen en el trabajo en equipo. Que no creen en el efecto multiplicador de la suma de las partes. Creen que les resta tiempo escuchar cómo se encuentra cada uno de tus compañeros ese día. Nosotros en Demium creemos que no somos los socios ideales de estos emprendedores. Porque de serlo nos obsesionaremos demasiado en hacerles cambiar de opinión y eso si que será una pérdida de tiempo para ambas partes: ¡con lo complicado que es cambiar la personalidad de alguien!

Nosotros creemos en los equipos empáticos. Empatizar es escuchar, ponerte en el lugar de la otra persona de tu equipo; y saber que un día él se pondrá en tu lugar. Hay días que sientes que el resto no llega y a veces sientes que el que no llegas eres tú. Pero si tienes un equipo implicado, empático y atento, estarán a tu lado para llegar lejos y ayudarte con tus remos el día que no puedas más.

* CEO de Demium Startups