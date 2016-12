Iñaki Ferrando: "Hay que ser curioso. La curiosidad permite ser más feliz"

Locuaz, campechano y con una cultura digna de un hombre del renacimiento, el doctor Ferrando es posiblemente uno de los más interesantes médicos de familia que hay en nuestro país. Todo un descubrimiento.



„¿Qué es la inteligencia entonces?

„Es la capacidad que tiene cualquier animal, cualquier ser vivo, que se presente para adaptarse a una situación nueva. La inteligencia la puedes usar lo mismo para resolver un problema matemático como para proveerte de alimentos y sobrevivir.

„¿Y qué es la inteligencia emocional?

„Es una aproximación al fenómeno de resolver problemas de índole emocional con lo que los humanos resolvemos los problemas: con la inteligencia. Hace unos treinta años aparecieron una serie de psicólogos que se dieron cuenta de que los seres humanos somos una mezcla de razón y emoción. Hasta ese momento se había dado mucha importancia al punto racional pero habíamos olvidado lo emocional porque estaba incluso estigmatizado. Daniel Goleman escribió el libro de la intelgencia emocional, y él decía que además de aplicar la inteligencia, había que aplicar inteligencia emocional, es decir, saber adaptarte a tus emociones y las de los demás para poder llegar a una buena situación.

„¿Y qué son las inteligencias múltiples?

„Howard Gardner, que fue premio Príncipe de Asturias, fue quien descubrió que no solo se trata de hablar de inteligencia emocional e inteligencia cognitiva. Hoy en día se habla de inteligencias múltiples. Él habla de nueve, pero algunos hablan incluso de once. ¿Por qué hay personas que son muy buenas, por ejemplo, resolviendo problemas físicos o matemáticos? ¿Por qué hay gente tan buena para vertebrar palabras, como Federico García Lorca? O para resolver problemas matemáticos, como Einstein. Por eso se habla de inteligencias múltiples. En el fondo se trata de que tengas felicidad.

„¿Y cómo averigua uno cuál es la inteligencia en la que destaca?

„Hay una serie de tests. Pero muchas se deducen porque uno destaca desde niño ya sea corriendo o en matemáticas.

„¿No convendría descubrir ese talento en los niños a una edad temprana y potenciarlo en los años siguientes?

„Personalmente no creo que sea malo el hecho de que seamos un poco generalistas al principio, a no ser que alguien destaque muchísimo en algo. No creo que debas especializarte en algo ya desde pequeño. Puedes tener cierta dedicación pero debes aprender de todo, ser curioso. La curiosidad te permite ser más feliz.