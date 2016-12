"El 'big data' no sirve de nada si no sabes revertirlo en el cliente"

Un foro con más de un centenar de personas fundido en un largo abrazo colectivo. Una estampa propia de estas fechas pero poco habitual en un evento dirigido eminentemente a empresarios. El responsable: el experto en branding Andy Stalman, quien a una conferencia con las emociones humanas como protagonistas, quiso ponerle la guinda de esta manera. El reconocido experto en marketing planteó los retos que se les presentan a las empresas ante los cambios tecnológicos para sacar una conclusión: no perder de vista el valor añadido que puede proporcionar el capital humano y mucho menos la necesidad de poder emocionar y proporcionar experiencias al clientes.

El último Foro BusinessDMallorca de este año, que contaba con la presencia de Stalman, conocido como Mr. Branding en varios países, profesor en la Esden Bussiness School y en la IE Business School, y autor de bestsellers Brandoffon. El Branding del futuro, tuvo una importante asistencia.

"¿Queremos ser autómatas? ¿Dejar de sentir? ¿Conectarnos al mundo solo a través de nuestros smartphone o queremos generar valor añadido a través de las relaciones humanas?", fueron las preguntas que planteó de inicio Stalman, para recordar que "las emociones humanas y la creatividad son lo que distinguen a los hombres de las máquinas" y que eso debe ser la apuesta: "la revolución digital debe ser la revolución de las emociones humanas", señaló el experto en branding. "Se trata de saber combinar el mundo online con el mundo offline".

Stalman recordó que "estamos más cerca del 2030 que del 2000" y que en este contexto "en que estamos ante una nueva Pangea, que es internet, donde vivimos todos", "la tecnología ya no es y no va a ser un valor diferencial, lo va a ser el uso que se haga de ella", indicó el conferenciante.

"La tecnología y la creatividad hay que aplicarlas a la vida de las personas, si no, no tiene ningún sentido. Debe ser trascendente", aseguró y puso como ejemplo el ´big data´: "El ´big data´ está muy bien si se sabe utilizar. No sirve de nada si no sabes revertirlo en el cliente", detalló, para señalar que "hay muchas empresas que no saben cómo utilizar su ´big data´. Lo importante es saber conectar con los clientes". A partir de ahí puso algunos ejemplos de empresas que personalizan sus servicios o hacen guiños al cliente aprovechando esa información: "No es ´data´ lo que necesitan las empresas, sino cambiar su mentalidad", concluyó Stalman, después de pedir a todos los asistentes dar un abrazo al menos a ocho personas durante seis segundos.

El ejemplo de la gastronomía

Después del prolongado abrazo colectivo, llegó el turno del chef Andreu Genestra, quien fue presentado por Iñaki Ferrando, médico de atención primaria de Sanitas. Genestra relató una cena en la que el actor Morgan Freeman le hizo ver que "daba placer, como una prostituta". Por ello, el cocinero reivindicó el placer en la comida: "Lo que me preocupa de las dietas sin grasas, sin sal, sin azúcar, es que al final acabas comiendo sin placer", lamentó.

Precisamente, cogiendo el hilo conductor de Stalman, Genestra explicó que la gastronomía debe basarse también en "saber interpretar y dar a las personas lo que les gusta": "En la sala tienes que estar pendiente de los comensales para ver sus reacciones al comer, para saber qué les gusta y qué no".

En este sentido puso en valor herramientas digitales y portales webs como TripAdvisor, donde los clientes valoran restaurantes con puntuaciones y con sus opiniones: "Cuando la gente me pregunta si me gusta, les digo que todos tenemos amigos que nos dan collejas, pero que no dejan de ser nuestro amigos. A veces te dan un tirón de orejas, pero si sabes utilizar lo que te dicen, sirven para mejorar", admitió el chef, que interrumpió dos veces su exposición para que miembros de su equipo sirvieran un cocktail o una hostia de almendra y açai, que puso como ejemplos de superfood, por "proporcionar la misma energía que una rebanada de pan con tomate". "¿Por qué el cocktail tiene que esperar al final?", justificó Genestra las interrupciones.

Tecnología "diseñada para las personas"

A continuación, llegó el turno de Fernando Marqués, responsable de Operaciones Digitales de Sanitas, quien explicó que su trabajo se centraba principalmente en personas: "La tecnología debe estar diseñada para las personas", explicó Marqués.

"Antes, cuando uno diseñaba una herramienta tecnológica, o un servicio, no le pedía al usuario qué necesitaba. Ahora sí. Ahora pedimos a la gente qué necesita y, a partir de ahí, diseñamos", señaló, para pasar a explicar el proceso con el que el equipo tecnológico de Sanitas lleva a cabo sus herramientas digitales, pasando desde un equipo multidisciplinar con miembros de la propia empresa que aportan ideas hasta llegar a un producto que recibe la validación y aportaciones de los usuarios antes de desarrollarse y salir definitivamente.

El acto lo cerró Iñaki Ferrando, que como médico de atención primaria, dio consejos de salud: "Los seres humanos somos un 50 o un 65 por ciento genes, pero el resto es estilo de vida", subrayó, para pasar a concretar sus consejos.

Además del clásico "hagan ejercicio, coman bien, no se droguen y vayan al médico de vez en cuando", puso el acento en "la importancia de tener un proyecto vital". "Uno puede estar como una rosa, pero sin aroma no hay rosa", utilizó como metáfora. En este sentido, destacó la psicología positiva y destacó el peso que está ganando en la atención primaria.