Abrazos, hostias, cocktails y alta cocina

El último Foro BusinessDMallorca del año fue un evento diferente. Tras la singular conferencia del experto en ´branding´ Andy Stalman, que acabó fundiendo a todos los asistentes en un prolongado abrazo, y la sorprendente alta cocina del chef mallorquín Andreu Genestra, que destacó la importancia del placer en la gastronomía, los asistentes salieron con buen sabor de boca

os asistentes al último Foro BusinessDMalllorca calentaron motores para las inminentes comidas navideñas: abrazos, cocktails y la alta cocina propia de estas fechas irrumpieron por adelantado en el encuentro. También se repartieron hostias. Pero por partes.

La conferencia del experto en branding Andy Stalman fue una conferencia diferente. Desde que subió al escenario del Club Diario de Mallorca presentado por la directora de zona de Sanitas en Balears, Patricia López Bayo, Stalman captó la atención de los asistentes. En una hora recorrió desde el descubrimiento del fuego hasta el año 2030. Desde las tribus que recurrían a los ancianos hasta el día en que los robots empiecen a enamorarse de las personas a las que sirvan. Todo, con un hilo conductor: el impacto de la tecnología y las emociones humanas y la creatividad como hecho diferencial que deben saber aprovechar las empresas para mejorar su marca.

"Una máquina nunca podrá dar un abrazo como una persona", puso como ejemplo Stalman. Y lanzó una pregunta al público: "¿Cuánto hace que no abrazan a alguien?". Esa pregunta sólo serviría para introducir una orden posterior: "¡Abrácense! Al menos a ocho personas y durante seis segundos". Y los asistentes respondieron. Todo un auditorio fundido en un prolongado abrazo. Más de un centenar de personas, la mayoría responsable empresas de distintos sectores en el archipiélago, intercambiando esta muestra de afecto.

Alta cocina de Andreu Genestra

Sería sólo la primera sorpresa de muchas otras que deparo el Foro BusinessDMallorca. Con Stalman ya entre las butacas, lo siguiente llegó de la mano del reconocido cocinero mallorquín, Andreu Genestra, que nada más empezar ya avisó: "alguna que otra sorpresa habrá". Y las hubo. Hablaba del placer irrenunciable que debe ofrecer la gastronomía cuando su propio servicio irrumpió en el auditorio y empezó a servir cocktails entre los asistentes. "¿Por qué el cocktail siempre debe ser al final?¿Por qué no puede ser enmedio?", se preguntó Genestra, mientras el público degustaba la especialidad preparada.

Y aún quedaba la última sorpresa: "Nos hemos abrazado todos y nos ha sorprendido. A mí también siempre me ha sorprendido cuando todo el mundo se da la mano en misa", señaló el chef para proponer a todos los asistentes tomar una singular "hostia". En este caso, una especialidad de almendra mallorquina y açai brasileño, que también sirvió el personal de Genestra.

Después de ello, llegaron las intervenciones de Fernando Marqués y de Iñaki Ferrando de Sanitas. Especialmente esta última arrancó las risas del público al no cesar de hacer guiños y bromas al público: y finalmente la posterior sesión de networking, en que los participantes pudieron disfrutar de un cáterin de alta cocina de la mano de Andreu Genestra, que trajo a todo su personal para servir en el evento. De hecho, el cocinero se repartió hasta el final entre los fogones y atender a los asistentes que quisieron conversar distendidamente con él.

Provechosa sesión de networking

Con él y con Stalman estuvo hablando, por ejemplo, Joan Buades, socio del bufete legal Buades, que asistió acompañado de su mujer. También, en esta ocasión junto a Iñaki Ferrando, despachó con Jordi Cubain de la agencia de comunicación McLAB, con Pedro Llinàs, del concesionario automovilístico Mossa Peugeot y con Lucía González de Antfor Software.

De manera más prolongada hablaron con Ferrando, Araceli Bosch y Aina Escales de la agencia de comunicación Deadcorde. El médico de atención primeria de Sanitas fue muy demandado y, junto a Stalman, también estuvo intercambiando opiniones con el gerente de Prosegur en Balears, Carlos Botán y con el responsable de la cadena hotelera MLL Hotels, Joan March.