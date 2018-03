Protestas en toda España por unas pensiones dignas.

Es un orgullo caminar junto a la generación que nos trajo la democracia. Hoy luchan por sus pensiones y por las nuestras. Yo por ellos madre y ellos por mi. #PensionesDignas pic.twitter.com/1BpymV5bKK — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 17 de marzo de 2018

han salido este sábado a las calles depara exigir unas pensiones dignas y su revalorización conforme a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).Algunas de las manifestaciones más concurridas han tenido lugar en Madrid, Barcelona o Bilbao donde se han podido escuchar consignas comoo "Ni la nieve ni el viento detiene este movimiento". Con estas movilizaciones, los pensionistas denuncian la "escasa" subida del 0,25% de las pensiones aprobada por el Gobierno deUna multitudinaria manifestación ha recorrido esta tarde el centro de Madrid para reclamar "una pensión justa", el mantenimiento del sistema público de pensiones y protestar contraLa puerta del Sol ha reunido a miles de personas que han recorrido desde las 18 horas la calle Alcalá hasta la plaza de Cibeles, para posteriormente terminar la marcha en la Plaza de Neptuno, en una marcha impulsada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.Además, durante el mismo recorrido ha confluido con otra manifestación convocada para solicitar lacuyos participantes han coreado lemas como 'Ningún ser humano es ilegal', en referencia a la muerte por un infarto de un mantero senegalés el jueves en el barrio de Lavapiés.Los accesos a la carrera de San Jerónimo estaban cortados, con la instalación de unas vallas, pues la protesta terminaba en ese punto, y varias dotaciones policiales se situaban en la entrada a esta calle. La multitudinaria manifestación terminado sin incidentes.Durante su transcurso de la marcha de las pensiones se han podido leer pancartas 'No hay pensiones para tanto ladrones',, junto a cánticos como 'Sí se puede'.La manifestación se produce días después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmase en el Congreso de los Diputados quesi salen adelante los Presupuestos de 2018 y que no actualizará las pensiones en función del IPC.Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que ha calificado la manifestación como un "éxito" y ha señalado que el objetivo es "evitar el empobrecimiento de nuestras mayores y el futuro de las jóvenes".El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid,ha asegurado en su perfil de Twitter, en referencia a los participantes, que es "un orgullo caminar junto a la generación" que trajo la democracia al país. "Hoy luchan por sus pensiones y por las nuestras. Yo por ellos madre y ellos por mi", ha señalado.Entre otros cargos asistentes también ha participado en la marcha el secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, el edil de, y la coportavoz de IU Madrid, Sol Sánchez, entre otros.Para el portavoz en Madrid de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, Leopoldo Pelayo, el objetivo de la marcha ha sido "defender el sistema público de pensiones que está siendo lesionado gravemente por las políticas del Gobierno" del presidente Mariano Rajoy, que utiliza a los pensionistas comopara "intentar negociar los presupuestos".Además, para Pelayo otro de los objetivos "urgentes" es el "mantenimiento del poder adquisitivo" de los pensionistas "con arreglo al IPC". "Continuar en esta situación significa mantener en la precariedad y la pobreza a estas personas", ha añadido.Por su parte,otro de los portavoces de la Coordinadora, ha manifestado que los pensionistas llevan "cinco años" que solo han subido un 0,25 por ciento y, por lo tanto, no se está "garantizando en ningún momento" el poder adquisitivo.Para María Ángeles, una vecina que ha participado en la marcha, "lo que no es normal es que nos engañen" y digan quecuando el Gobierno ha estado dándoselo "a todo el mundo"."Han dado dinero a los bancos, para armas, para todo menos para las pensiones", ha añadido. En este sentido, Jesús, otro manifestante, ha reclamado que se "revaloricen las pensiones con respecto a la que sube la vida, al IPC".