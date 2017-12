Los nombres españoles en los 'Paradise Papers'

Xavier Trías, exalcalde de Barcelona y actual portavoz del PDeCAT en la Ciudad Condal, José María Cano, excomponente del grupo Mecano, y Daniel Maté, alto directivo y uno de los mayores accionistas de Glencore -uno de los grandes gigantes mundiales de materias básicas- son los primeros nombres españoles que han trascendido de 'Los Papeles del Paraíso'.

Según las informaciones, publicadas en España por laSexta y El Confidencial, Trias formaría parte de un trust familiar en las Islas Vírgenes, extremo que el político ha negado conocer en declaraciones al propio canal de televisión.

Trias ha indicado que en su día recibió dinero de una herencia, un asunto que gestionó, según ha relatado, su hermano mayor, que murió hace un año. Y ha negado tener constancia de haber recibido dinero de "ningún trust o ninguna cosa de estas".

Las informaciones de los medios españoles citan también al excomponente de Mecano José María Cano, que según la investigación estaría vinculado a sociedades en Curazao y Malta.

Manuel Benítez "El Cordobés" también ha aparecido en los 'Papeles del Paraíso'. Sin embargo, el diestro ha negado haber evadido dinero o propiedades al extranjero y ha anunciado acciones legales contra los medios de comunicación que lo vinculen a los Papeles del Paraíso.

"He declarado todo lo que tengo fuera y todos los españoles tenemos que hacer lo mismo", ha asegurado el torero en un comunicado remitido a Efe, ante las informaciones difundidas por El Confidencial y por laSexta.

Otro de los nombres españoles que aparecen en los documentos filtrados es el Daniel Maté, que posee un 3,15% del gigante de las materias básicas Glencore. En algunas de las operaciones reveladas, que guardan relación con las explotaciones de zinc y cobre que Glencore posee en Burkina Faso y República Democrática del Congo, los autores de la investigación mencionan a este donostiarra, considerado como una de las grandes fortunas española.

Juan Vilallonga, consejero delegado de Telefónica desde 1996 a 2000, es otro de los nombres españoles que surgen la investigación. Las investigaciones periodísticas aseguran que Vilallonga dispuso de una sociedad en las Islas Caimán administrada junto a su segunda mujer, Adriana Abascal, además de otra en las Islas Vírgenes Británicas tras abandonar su puesto en la compañía.

También aparece el expresidente del Barcelona, Joan Laporta. Y es que Laporta tenía el 5% de acciones de la empresa ubicada en Malta y ya disuelta 'BMVP Limited', de la que también era accionista Pini Zahavi, el agente israelí que se adjudicó, según el diario francés L'Équipe, unos 12 millones de euros por el fichaje de Neymar por el PSG.

Según Laporta, se trató de una "intervención profesional" en la que unos clientes le ofrecieron ser socio de una empresa que tenía que "desarrollar un proyecto tecnológico que no funcionó nunca". "No he obtenido ningún rendimiento derivado de ese 5% de acciones", alegó.

Inés Sastre gestiona su patrimonio a través de las Islas Vírgenes



La modelo Inés Sastre es otro de los nombre españoles de los 'Papeles del Paraíso'. Sastre gestiona su patrimonio familiar a través a dos trust y una sociedad 'offshore' en las Islas Vírgenes. Sastre ha asegurado por medio de sus abogados que todas sus inversiones están declaradas en la Hacienda francesa.

También ha aparecido el nombre de Manuel Benítez 'El Cordobés'. El extorero fue accionista de una sociedad en Nassau, capital de Bahamas, de 1994 a 2002. El diestro retirado ha asegurado que todo lo que ha ganado lo ha declarado y que nunca ha evadido impuestos.

¿Qué son los 'Papeles del Paraíso'?



La investigación denominada "Papeles del Paraíso", ha sido llevada a cabo por 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación que han analizado más de 13 millones de documentos de "territorios opacos" y abarcan un período de 70 años (1950-2016).

Los documentos provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

Entre las figuras públicas relacionadas con paraísos fiscales, según la información del ICIJ, estarían Isabel II, Juan Manuel Santos, el secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, el excanciller alemán Gerhard Schröder o Stephen Bronfman, recaudador de fondos de la campaña electoral del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, entre otros.

También la cantante estadounidense Madonna y el líder de la banda irlandesa U2, Bono, figuran en la lista revelada por el ICIJ.

Según los medios de comunicación que han colaborado en la investigación, supone la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia y tiene una relevancia "aún más importante que los Papeles de Panamá".