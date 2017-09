Ryanair cobrará cinco euros por subir la maleta de mano a cabina

Ryanair ha anunciado este miércoles su nueva política de equipaje, que aplicará a partir del mes de noviembre, con la que reducirá el coste de una maleta facturada de 35 a 25 euros y aumentará el peso de para todas las maletas (de 15 a 20 Kg), pero limita a los clientes con 'embarque prioritario' la posibilidad de subir dos bultos el equipaje a bordo del avión.

De esta forma, solo los clientes con 'embarque prioritario', incluyendo las tarifas 'Plus', 'Flexi Plus' y 'Family Plus', podrán subir dos maletas al avión. Este tipo de embarque tendrá un coste de cinco euros en el momento de hacer la reserva. Pagando seis euros se podrá añadir después de haber hecho una reserva y hasta una hora antes de la salida del vuelo a través de la aplicación de Ryanair.

Todos los demás pasajeros sin embarque prioritario podrán subir un solo bulto pequeño al avión, mientras que el bulto más voluminoso deberá bajarse a la bodega, libre de cargos, en la puerta de embarque, explica la compañía de bajo coste en un comunicado.

La reducción del precio para facturar una maleta de 20 kg a 25 euros se aplicará a la hora de realizar la reserva. La facturación de maleta añadida después de la reserva o en el aeropuerto tendrá un coste de 40 euros.

La 'low cost' irlandesa justifica esta nueva política de equipaje con el objetivo de "reducir el número de retrasos causados por los pasajeros que traen dos bultos de equipaje de mano". Todos los bultos de mano tendrán que llevarse a la puerta de embarque, donde el más grande se bajará a la bodega del avión, libre de cargos.



Medidas del equipaje y dos colas de embarque

En cuanto a las medidas del equipaje, los pasajeros con 'embarque prioritario' podrán subir dos bultos dentro del avión: uno de tamaño normal (55cm x 40cm x 20cm) y uno de pequeño tamaño (35cm x 20cm x 20cm). Aquellos sin 'embarque prioritario' solamente podrán subir a bordo con un bulto más pequeño. Las maletas de 15 kg se podrán aumentar de peso hasta 20 kg.

Para implementar este cambio en la política de equipaje, Ryanair habilitará dos colas en la puerta de embarque: una para clientes con prioridad de embarque (dos bultos) y otra para clientes sin prioridad (un bulto).

Ryanair señala que no permitirá viajar a ningún pasajeros sin prioridad de embarque que se niegue a bajar su bulto de mayor tamaño a la bodega, sin posibilidad de reembolso. Aquellos clientes con niños podrán traer una pequeña bolsa para bebés (de 5 Kg).

Aquellos clientes que porten justificantes para artículos médicos podrán subirlos a bordo siempre y cuando contacten con la línea de asistencia con antelación y cumpliendo con los requerimientos del servicio de asistencia especial.



Suplemento de 10 euros por alta demanda

La 'low cost' irlandesa aplica 10 euros de suplemento en Semana Santa, Navidades y en rutas más largas durante la temporada de verano, que justifica, por el "significativo incremento del coste de gestión de equipaje facturado durante los periodos de más actividad".

Las rutas en las que se aplicará este citado suplemento se indicarán en la página web y en la aplicación móvil de Ryanair a partir de hoy.