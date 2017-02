Fátima Báñez confirma que la ayuda del Plan Prepara se prorrogará este jueves por otros seis meses

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha confirmado este miércoles que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará mañana la prórroga del Plan Prepara, que desde su puesta en marcha ha beneficiado ya a más de 693.000 personas.

El Prepara prevé una ayuda de entre 400 y 450 euros y un itinerario individualizado y personalizado de inserción para parados de larga duración con responsabilidades familiares. Su prórroga se producirá de forma automática indefinidamente cada seis meses hasta que la tasa de paro baje del 18 %. Esta nueva extensión se prolongará hasta el próximo 15 de agosto.

Según ha informado el Ministerio de Empleo, entre diciembre de 2011 y enero de 2017 se han beneficiado de este programa un total de 693.336 personas. El mayor número (173.694) han sido en Andalucía, seguido por Cataluña (86.092) y la Comunidad Valenciana (83.121).

El número de parados acogidos al Prepara asciende a 57.522 en la Comunidad de Madrid, a 50.867 en Canarias, a 47.121 en Castilla-La Mancha, a 36.522 en Galicia, a 30.685 en Castilla y León, a 30.110 en Murcia, a 26.509 en Extremadura, a 14.604 en Aragón, a 12.956 en Asturias, a 12.890 en el País Vasco, a 9.061 en Baleares, a 7.704 en Cantabria, a 6.296 en Navarra, a 3.569 en La Rioja, a 2.558 en Ceuta y a 1.455 en Melilla.



Diálogo social



Al margen de esta medida, la titular de Empleo ha subrayado la apertura de nuevas mesas de diálogo social para avanzar en diferentes temas: la calidad del empleo, la estabilidad, la formación, la conciliación, la lucha contra el fraude, el refuerzo de la negociación colectiva, los parados de larga duración, la tarjeta social, la seguridad y salud en el trabajo, la formación o las pensiones.

"Vamos a seguir avanzando juntos con responsabilidad y compromiso para seguir creando empleo, que es lo que principalmente necesita este país, y para que sea cada vez de mayor calidad", ha subrayado Báñez, destacando que el diálogo social tripartito entre Gobierno, sindicatos y patronal "avanza con paso firme".



"Si diálogo social tiene algún problemilla"



Sin embargo, el portavoz socialista de Empleo en el Congreso, Rafael Simancas, ha señalado que las comunidades autónomas y los agentes sociales están "enfadados" con el Ministerio de Empleo, y que incluso los sindicatos han convocado movilizaciones este fin de semana contra la política laboral del Gobierno.

"Usted hablaba de (que apostará por) un diálogo social fuerte, por avanzar con firmeza, pacto a pacto. No querría hacer valoraciones precipitadas, pero me da la sensación de que su diálogo social fuerte tiene algún problemilla que otro", ha ironizado Simancas.

"Debe usted informarse mejor y no sólo por teletipos, o al menos lealos bien. Y distinga el diálogo bipartito entre sindicatos y patronal sobre la subida salarial, que por eso son las movilizaciones de este fin de semana, del diálogo tripartito, que avanza con paso firme, compromiso y responsabilidad", le ha espetado la ministra.



Derogar la reforma laboral



Además, el socialista le ha recomendado a la titular de Empleo que no se "encastille" en la defensa de su reforma laboral, que lo único que ha conseguido a su juicio es precarizar el empleo y hacer "retroceder 40 años en materia de derechos laborales" al país, con un balance "demoledor" tras cinco años de aplicación: 69.000 trabajadores ocupados y 265.000 asalariados indefinidos menos en 2016 que en 2011".

"Ése es el balance de su reforma laboral: menos ocupación, más precariedad, menos salarios, más explotación y más pobreza. No habrá ningún tipo de diálogo con expectativas de éxito que no lleve a la derogación de la reforma laboral y la recuperación de los derechos de los trabajadores. (Si no lo acepta) retrocederá fracaso a fracaso. Derogue la reforma laboral o lo haremos nosotros con la fuerza de los votos", ha zanjado Simancas.

Báñez, por su parte, le ha recordado que "con la fuerza de los votos" el Gobierno ha conseguido que los ciudadanos "convalidaran en las urnas" en las pasadas elecciones las reformas económicas de Mariano Rajoy, que "han permitido que en España haya 2 millones menos de parados y que se hayan recuperado uno de cada dos empleos destruidos por la crisis".

Además, el Ministerio de Empleo ha matizado posteriormente a Europa Press que desde 2012, cuando se aprobó la reforma laboral, se han creado casi 800.000 puestos de trabajo.