El Levante refuerza su lateral con 'Coke' Andújar

El nuevo jugador del Levante UD, Jorge Andújar 'Coke', ha resaltado que el club granota cumple con sus "expectactivas" y es "un buen lugar para crecer" aunque reconoce que no está consiguiendo "los resultados esperados", a la vez que avisó que van a buscar victorias "donde sea" de cara al duelo ante el FC Barcelona (este domingo, 16:15 horas).

"El Levante cumple mis expectativas. Es un buen lugar para crecer. Tengo ganas, experiencia y ganas de aportar mucho al equipo. Con trabajo y pisando el acelerador fuerte voy a tener oportunidades para ayudar al equipo. El Levante me transmite confianza y seguridad y ahora me tengo que ganar continuidad con trabajo", comentó el nuevo jugador granota en su presentación.

Coke analizó la situación que vive el equipo, decimosexto, tres puntos por encima del descenso en el año de su vuelta a Primera División. "Lo que yo me he encontrado es un equipo con gente comprometida. Otra cosa es que no se estén dando los resultados esperados, sobre todo en casa, pero vamos a empezar desde ya a buscar victorias. Donde sea", avisó de cara al duelo ante el FC Barcelona en el Camp Nou.

Una de los jugadores que más ha ayudado a Coke a elegir su nuevo equipo ha sido Iborra, "un embajador del Levante por todo el mundo". "Iborra me dijo que iba a ser un sitio perfecto y que me iba a adaptar perfectamente. Hay buen equipo para hacer muchas cosas, Iborra es uno de los motivos por los que estoy aquí", comentó el madrileño sobre el jugador del Leicester y su excompañero en el Sevilla FC.

"¿Seguir el año que viene? Es algo que ahora mismo es imposible saber. Ojalá, aunque es muy difícil sentirse identificado con un club desde el primer día, el recibimiento de todos ha sido inmejorable. Vengo con muchísimas ganas", comentó el defensa sobre la opción de continuar la próxima temporada en el club de Orriols.

Por último, Coke valoró su experiencia en el Schalke 04, club al que llegó la pasada temporada. "En lo personal, mi experiencia en Alemania ha sido buena, pero en lo deportivo no encontraba los minutos que necesitaba, y un futbolista necesita jugar para sentirse realizado", indicó.

"Allí, tanto el míster como la dirección deportiva lo han entendido perfectamente", sentenció el jugador madrileño, cuya pasada temporada la pasó lesionado durante seis meses por culpa de una lesión en los ligamentos cruzados.