Las protestas de los radicales del Rayo obligan a Zozulya a regresar al Betis

El jugador ucraniano Roman Zozulya regresará al Real Betis tras su cesión fallida al Rayo Vallecano por las protestas de sectores radicales de la afición vallecana por una presunta adscripción ultra del delantero bético, dijo hoy a la radio del club su director deportivo, Miguel Montes Torrecilla.



"Hemos recibido la noticia de que está teniendo problemas con un grupo radical y lo primero que hemos hecho ha sido hablar con el Rayo. Hemos acordado para proteger a la persona y al jugador, que es un activo nuestro, que regrese a Sevilla", afirmó Torrecilla, quien precisó que la situación está en manos de los servicios jurídicos de ambos clubes.



El director deportivo bético señaló que Zozulya "federativamente es desde ayer a las doce de la noche jugador en cesión para los próximos seis meses del Rayo Vallecano" y que, a partir de ahora y a la espera del trabajo de los abogados, lo prioritario es la protección del punta ucraniano.



Torrecilla comentó que Roman Zozulya está "muy afectado" porque "no se esperaba que esto pudiera pasar" después de que ayer escribiera una carta a la afición vallecana que, "parecer ser" que "no ha llegado "a determinado sectores", en referencia a los ultras que hoy le han recibido con insultos y pancartas a las puerta de las oficinas de la Ciudad Deportiva rayista.



"Vamos a recibir al jugador de regreso aquí. Después dejaremos actuar a nuestros servicios jurídicos para que nos aconsejen qué camino tomar", agregó el director deportivo bético, quien señaló que "la persona está por encima de todo" y que van a actuar "para que Roman vuelva a tener su tranquilidad aquí".



Sobre la posibilidad de ser inscrito nuevamente por el Betis, dijo que Zozulya "es un jugador que federativamente pertenece al Rayo" y que el cupo que permite la legislación no posibilita que pueda inscribirse en otro club.



La afición del Rayo, indignada por el fichaje

Intervención de los antidisturbios

Zozulya acudió este miércoles a las oficinas de la Ciudad Deportiva del Rayo y, al entrar, fue recibido con insultos por parte de algunos aficionados, que también portaron pancartas en contra del ucraniano, al que acusan de tener ideología neonazi.



La tensión que se vivió a lo largo de la mañana con esta incorporación de Zozulya derivó en la llegada de varias furgonetas de policías antidisturbios, que intentaron desalojar de la Ciudad Deportiva a algunos de esos aficionados que previamente mostraron su descontento con el jugador.



La incorporación en el mercado de invierno dedesatóuna ola de indignación entre la afición del Rayo, que ha mostrado su malestar en las redes sociales con la llegada del delantero ucraniano, cedido por el Real Betis.Su incorporación al Betis también estuvo rodeada de polémica hace unos meses debido ale incluso en algunas fotos se le ha visto vestido de militar y empuñando un arma.La llegada de Zozulya al Rayo creó una sensación de malestar entre la afición. Un ejemplo es el comunicado emitido por la Plataforma ADRV, que tacha de "ridículo" la decisión del club de incorporarle.. Cuando parece que nada puede sorprendernos en este club siempre llega otra bofetada a nuestros valores e historia: entre los miles y miles de jugadores que hay en el mercado deciden fichar a un", apunta el comunicado."No es una cuestión de ideologías o pensamiento, va más allá: el jugador ucraniano ha empuñado armas, ha donado dinero a batallones fascistas, luce sus símbolos y ha manifestado en numerosas ocasiones su, para quien es un símbolo", sigue el texto de la ADRV, que carga contra el presidente.La ADRV declaraba que el club presidido por Raúl Martín Presa "podría y debería rectificar"."Oro gran incendio en el club es lo último que necesitamos ahora, pero solo el hecho de pensar en un jugador así para nuestro club dice todo de la persona que lleva este barco a la deriva, de suLas peñas del Rayo no queremos tipos así, ni en el césped ni en el palco", concluía el comunicado de los peñistas que forman la Plataforma ADRV.Otro grupo de aficionados, los Bukaneros, también mostraron su malestar en redes sociales diciendo que "la franja no se defiende a base de nazis" y asegurando que "no quieren a tipos" como Zozulya porque su "filiación nazi (de Zozulya) le impide vestir la franjirroja. No la vas a ensuciar".