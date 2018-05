Atlético Baleares: Arenga por la salvación

Sobre el césped de Son Malferit ayer no faltaba ni el que corta las entradas antes de los partidos. Plantilla al completo, cuerpo técnico, directiva, todos los empleados del club, algunos socios ilustres e incluso algunas caras conocidas como las de dos expresidentes de la entidad balear, Fernando Crespí y Toni Garau o la del también exdirectivo Fernando Miró.

Tras finalizar el penúltimo entrenamiento de la semana antes del decisivo encuentro que disputa el Atlético Baleares este domingo ante el Ebro (18 horas), el actual propietario y presidente del club, Ingo Volckmann, reunió a todos los presentes a pie de campo y declamó un discurso de ánimo dirigido a la plantilla de cara al partido del domingo. Volckmann recordó su compromiso con el Baleares pase lo que pase mañana, aunque insistió en el paso atrás que supondría para el club descender a Tercera.

Manix Mandiola, técnico del Atlético Baleares, también tuvo unas palabras para sus jugadores, pensando en el trascendental envite ante el Ebro. Fernando Crespí, quien ocupó el cargo de presidente blanquiazul desde 2007 hasta que confirmó su salida en la temporada 2013/2014, no pudo ocultar su nerviosismo debido a todo lo que se juega su equipo en 90 minutos. "Estoy nervioso porque es un partido muy importante. Me pidieron que viniera a escuchar la charla de Ingo y aquí estoy. El equipo ha cambiado la dinámica de juego y de resultados en los últimos encuentros y confiamos plenamente en ellos. Llegar a la situación que está viviendo actualmente este plantel es un cúmulo de cosas. Ahora toca salvar los muebles en el último encuentro de la temporada, pero hay que plantar cara a la situación", relató Crespí a los medios de comunicación allí presentes.

"Al menos tenemos la suerte de contar con Ingo. Sabemos que pase lo que pase contamos con la tranquilidad que él nos aporta a nivel institucional. Da igual que el equipo esté en Preferente porque Ingo estará aquí. Indudablemente descender no sería algo positivo para el club, es importante salvar la categoría, sobre todo por todo lo que conllevaría en el aspecto social", sentenció el expresidente.

Por su parte, Toni Garau, también expresidente de la entidad durante la temporada 2014/15, tuvo unas palabras de aliento para los balearicos en estos difíciles momentos. "El domingo nos lo jugamos todo y no se nos pasa por la cabeza perder el partido en ningún momento. Los balearicos estamos nerviosos porque no es cuestión solo de bajar, lo que preocupa es lo complicado que resulta luego volver a subir de categoría. No pensábamos encontrarnos en una situación como esta y menos con esta propiedad, que siempre ha cumplido. Contábamos con todos los ingredientes para estar arriba, pero las circunstancias nos han llevado a estar aquí y sufrir, somos el Atlético Baleares y sabemos que es lo que hay", explicó por su parte Garau.