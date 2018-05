Canario: "En el vestuario decimos que los tres puntos no salen de aquí"

Canario lanzó ayer un mensaje de confianza de cara al trascendental encuentro de este domingo ante el Ebro a las 18 horas. "En el vestuario nos decimos que los tres puntos no salen de aquí, no concebimos otra cosa que no sea la victoria", subrayó.

El delantero del Atlético Baleares es consciente de que el triunfo evita el descenso directo. "Es la última oportunidad de salvarnos y qué mejor escenario que en casa. Lo tenemos en nuestra mano para hacer mínimo playout y, si ganamos, creo que nos salvamos directamente", señalçó antes de explicar la razón que le lleva a pensar que con el triunfo obtendrán la permanencia. "No firmamos el play-out porque creo que Elche y Hércules no se dejarán ir, sobre todo el Hércules, que no ha hecho un buen año y querrá ganar ante su afición", apuntó.

El ex del Toledo, que también militó en las filas del conjunto aragonés, espera a un adversario aguerrido y que llega a la isla con la intención de alcanzar la cuarta plaza. "Espero del Ebro lo de siempre, un equipo ordenado y bien trabajado defensivamente. Están ahí porque se lo han ganado", expresó. Canario restóimportancia a que no sea tan efectivo de cara a puerta mientras los Xisco y compañía cumplan. "No estoy marcando, pero lo importante es que el Baleares se salve", cerró.