Penúltimo esfuerzo hacia la salvación

(12:00 horas)Necesita ganar el cuadro depara seguir peleando por la salvación, una permanencia que ahora mismo está en el aire y que, aun ganando este mediodía,

Los caprichos del calendario han hecho que el Atlético Baleares tenga que medirse en las dos últimas jornadas ligueras al Cornellà y Ebro, dos equipos que se están jugando entrar en la fase de ascenso y que tampoco pueden ceder puntos.

Tampoco los blanquiazules pueden dejarse nada en el camino. Tras engancharse a la plaza de promoción, no se pueden esperar ayudas de otros campos ya que hay muchos equipos peleando por algo. En el Lleida-Olot y en el Ebro-Peña Deportiva está en juego lo mismo que en Cornellà. Y con el Llagostera-Ontinyent ya disputado ayer, solo Formentera y Saguntino se enfrentan a equipos que han dado por cerrada la temporada.

Casi para volverse loco si se echa mano de una calculadora y se hacen números. Por eso Manix Mandiola, técnico del Baleares, afirmó el pasado viernes que solo le preocupa su equipo y ganar en Cornellà. El preparador vasco cree que la victoria les pondrá la salvación muy cerca, porque además confía en el plus que le dará Son Malferit en la última jornada de Liga.

Pero antes de la 38 está la jornada 37, la de hoy ante un equipo que pelea por estar en la fase de ascenso. Un rival difícil, complicado, que en su casa ha sido capaz de batir al líder Mallorca, aunque ha cedido hasta seis derrotas esta temporada. Los últimos en sacar algo positivo del Nou Municipal fueron el Olot (0-1, jornada 31) y Peralada (0-2, 35), dos equipos muy necesitados. entre ambos, el Badalona (1-0, 33).

Pese a su situación en la tabla (es cuarto) no llega el Cornellà en su mejor momento al tramo final de la Liga, ya que en los últimos nueve partidos solo ha ganado dos, con cuatro empates y tres derrotas.

En el Atlético Baleares los números son mejores: cinco victorias, dos empates y solo dos derrotas. Una racha que ha permtido a los de Manix Mandiola salir de los puestos de descenso.

Una dinámica positiva que hoy desea mantener un equipo que llega con lo justo a Cornellà. Han viajado todos menos Marcel, con anginas, que es baja junto a Malik –molestias en una rodilla–, Migue Marín –microrrotura en el semimembranoso– y Kike López porsanción y, sin duda, la baja más sensible para un Manix Mandiola que deberá remodelar su once tipo. Rovirola, si está en condiciones de afrontar el duelo, supliría al salmantino en un once en el que Xisco Hernández, Canario y el uruguayo Gustavo Alles formarán el tridente ofensivo de un Baleares obligado a otro esfuerzo. El penúltimo del curso.