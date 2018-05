Nadal debutará ante el ganador del Monfils y un jugador de la previa

El mallorquín Rafel Nadal, número uno mundial, debutará en segundo turno ante el ganador del duelo entre el francés Gael Monfiels y un rival procedente de la fase previa, según determinó el sorteo del Masters 1000 Mutua Madrid Open, que tendrá como duelo estrella en primera ronda el partido entre Novak Djokovic (10 de la ATP) y Kei Nishikori.

A Nadal, que al igual de los ocho primeros cabezas de serie acceden directamente a la segunda ronda, no le espera un camino fácil. De confirmarse los pronósticos, podría verse en cuartos de final con el austríaco Dominic Thiem (n.5), al que ya arrolló hace poco también en cuartos de final de Montecarlo. Y en semifinales podría medirse al argentino Juan Martín del Potro (n.4), de superar un hipotético cuarto de final ante el africano Kevin Anderson (n.6).

En la parte baja del cuadro principal, el joven alemán Alexander Zverev (n.2) espera un segundo turno que podría ser de infarto: el ganador del duelo entre el griego Stefanos Tsitpas, que el último domingo cayó ante Nadal en la final del barcelonés Trofeo Conde de Godó, y jugador procedente de la cualificación. Zverev, de seguir adelante con los pronósticos, se vería en unos hipotéticos cuartos de final con el estadounidense John Isner (n.7). En semifinales, su rival podría ser el búlgaro Grigor Dimitrov (n.3), que en cuartos debería medirse ante el belga David Goffin (n.8). En esta parte del cuadro está el serbio Djokovic.

Nadal, que ayer participó en un acto de Telefónica en Madrid, habló del empleo de la tecnología en el tenis: "Yo he crecido sin la tecnología y sigo entrenando con lo que llevamos preparado, utilizando poco la tecnología. Hay momentos en los entrenamientos que no tengo esas sensaciones y el hecho de tener un móvil con cámara me permite grabar el gesto y visualizarlo al momento. Esto sí que lo hacemos muchas veces".

"El ojo de halcón crea un momento especial, crea ambiente. La información que reciben los fans es mucho más eficaz. Los jueces de silla ahora van con una tablet, lo pasan todo al livescore. Todo lo que recibimos a nivel de estadísticas y a nivel general lo recibimos prácticamente al momento. La tecnología hace que el espectáculo sea mayor", expresó el tenista mallorquín.