Jorge Lorenzo confirma su regresión

El británico(Honda) fue el más rápido en la primera jornada de entrenamientos libres para elde MotoGP, que se disputa en el, y en la que los pilotos de Ducati certificaron algunos problemas. Sorprendentes en el italiano(sexto) y ya más habituales en(séptimo), quien ya avisó antes de la jornada de laque está sufriendo con su moto.

"Digamos que la moto de este año se ha alejado un poquito de lo que es mi moto ideal, la que debería ser para encontrarme perfecto sobre una moto", había señalado el jueves Lorenzo, que añadió: "Y por eso estoy sufriendo un poco más que en las últimas carreras del año pasado".

"Se levanta más en la recta, es más nerviosa, gira un poco más en la curva pero tiene menos tracción inicial, se mueve más en aceleración y se levanta más en las rectas... Hacemos una moto nueva para que vaya bien en todos los aspectos y no ha sido así", aseveró el piloto de Ducati.

"No está más lejos sino que no ha mejorado en todos los aspectos; ha mejorado en algunos, pero en otros ha empeorado", sentenció el palmesano, que ayer, tras los entrenamientos libres en Jerez, quiso ser un poco más optimista: "Ha sido una primera jornada con muchas pruebas y hemos sacado algunas conclusiones importantes. Nos han traído dos piezas nuevas que parece que van un poco en la línea de lo que a mí me gusta, pero en algunas curvas todavía me cuesta bastante girar la moto y perdemos algunas décimas".

"No estoy del todo satisfecho, porque me hubiera gustado estar entre los cinco primeros, pero cuando estaba ya en el tercer sector bajando los tiempos he tenido un pequeño problema con el cambio y ya no he podido rebajarlo más", se lamentó en declaraciones difundidas por su equipo. "Hay que seguir trabajando en esta misma dirección porque creo que hay margen de mejora", concluyó Jorge Lorenzo.