Mandiola: "Si ganamos al Cornellà estaremos con un pie y medio salvados"

, el paso sería gigantesco". Así de contundente y optimista se ha mostrado este mediodía, tras el entrenemiento,

El técnico del Atlético Baleares ha señalado, además, que sólo pensarán en su partido y no en lo que puedan hacer sus rivales más directos: "No pensaré en los resultados de otros campos hasta el final del partido. En la última jornada ya estaremos al tanto de todo. Pero de momento hemos ganado 4 partidos de 5 al estar centrados solo en lo nuestro".

Mandiola ve al equipo seguro, confiado en sus posibilidades pese a la entidad del Cornellà, que lucha por estar en la fase de ascenso: "Cada vez que ganas un partido siempre estás más cerca de ganar el siguiente y más si venimos de un buen partido. El rival, la motivación que tenga, no cambia nada, seguimos a lo nuestro. Espero un Cornellà que ha bajado su nivel competitivo pero estarán pensando que es el momento para reaccionar, están cuartos a pesar de estar mal últimamente, así que un gran rival, con todos los respetos".

"No espero que tengamos ansiedad, somos conscientes de que nos pueden marcar, de sufrir, lo contemplamos pero tenemos nuestras armas y somos un rival a tener en cuenta. No le dedico tiempo a pensar cuantos puntos necesitamos", ha señalado el técnico, que es consciente de la importancia de las ausencias de, además de Marcel y Migue, Kike López y Malik: "La baja de Malik es importante, para el grupo, porque siempre que ha participado nos ha dado. Con Kike pasa igual, ha participado muchísimo pero a pesar de que falten piezas el equipo está bien y no se tiene por qué notar".

Y aunque algunos futbolistas no estén en su mejor momento físico, asegura que el equipo hará frente al Cornellà: "Tenemos garantías para ser competitivos. Rovirola siempre dice que está bien y compite siempre muy bien a pesar de no estar al 100%. Xisco no está en su mejor estado de forma, hace un mes que salió de la lesión y nos aporta muchísimo en el último tercio de campo, donde tiene inventiva para generar cosas diferentes. Para nosotros Xisco es muy importante".

"Firmo jugar como contra el Alcoyano", ha concluido Mandiola, en cuyos planes solo está conseguir la victoria en Cornellà.