Promesa cumplida, por si había alguna duda. Ha sido un placer. pic.twitter.com/eNwvoWYWY8 — Félix Alonso (@felixjalonso) 1 de mayo de 2018

Y entre tanta coña con la subida a Lluc, un poco de pausa para contemplar esta belleza. pic.twitter.com/LEnknXE3An — Félix Alonso (@felixjalonso) 1 de mayo de 2018

, sino este mediodía en, fiel a una", ha empezado uno de sus vídeos que ha compartido en las redes sociales el preparador leonés.La alegría por haber evitado el descenso le ha animado a calzarse las botas de montaña, pero no ha sido el único miembro del club en hacerlo. Ni mucho menos. Elque se ha asegurado desde su vehículo que todo transcurriera sin problemas, le han acompañado.Y eso que la meteorología ha sido muy mala., vientos huracanados, pendientes del quince por ciento, con caminos con mucha piedra y barro", ha recordado en el tramo final del trayecto en otro de sus mensajes. "Alonso, que, que se sentía incapaz de revertir la situación tras un inicio de temporada nefasto.. El objetivo marcado era meterse en el play-off de ascenso, pero la mala dinámica llegó a hacer tambalear de verdad el proyecto en la segunda categoría del baloncesto nacional. Sin embargo,, con un equipo más intenso en defensa, uno de los sellos de Alonso,. Ahora toca volver a empezar, con la experiencia de lo sufrido y bajo la batuta del ex del Nässjö sueco, New México Lobos estadounidense, Zamora, Los Barrios o Melilla, entre otros, que renovó por un año más.Y como si fuera un símil con la temporada vivida, el técnico ha celebrado alcanzar la meta:". "La próxima promesa será que me rape el pelo al cero", ha bromeado Alonso, que hace años que ya no puede peinarse, para cerrar una jornada para el recuerdo.