Xisco desata la locura

La locura se instaló en Son Malferit cuando, a cinco minutos para el final, dio el triunfo algracias a un. El tiro desde el saque de esquina del mallorquín hizo justicia ya que los defueron muy superiores aly solo la falta de puntería impidió una ventaja más amplia en el marcador. Este triunfo deja a los mallorquines en, empatado con el Llagostera, que marca la salvación, cuando solo faltan. Los isleños, aunque todavía, ambos en plena lucha por agarrar la cuarta plaza y disputar el play-off de ascenso. Lo que es seguro es que, con esta intensidad y ganas, soñar con la permanencia no es ninguna temeridad.

Es increíble que el Atlético Baleares se fuera al descanso con empate a cero. Los de Mandiola fallaron ocasiones de todos los colores, sobre todo en el primer cuarto de hora, ante un Alcoyano que se mostró sustancialmente inferior.

Nada más empezar, el 'Flaco' Alles dispuso de una gran oportunidad al quedarse solo ante el meta, pero su remate, algo defectuoso ante la salida del portero, fue despejado por un defensa sobre la misma línea de gol. Y segundos después de esta acción, Xisco regateó al meta Bañús y su tiro, muy escorado, se marchó fuera. Los locales, con un elevado ritmo, quisieron demostrar que querían los tres puntos desde el principio, pero su falta de pegada lo impidió.

Alles, otra vez, se quedó solo ante la salida desesperada del portero, pero envió el balón demasiado alto. El Alcoyano espabiló, pero sin hacer daño a Aulestia, que durante mucho tiempo fue un espectador más. Los blanquiazules estuvieron cómodos ante un rival que solo inquietó con un cabezazo de Mariano que blocó el meta vasco. Antes del descanso, Canario llevó la desesperación a los suyos ya que, con un gran testarazo, adelantándose a los centrales, envió el balón fuera.

En la reanudación Xisco Hernández, como casi siempre, siguió siendo el protagonista. El 'Mago' remató tras un gran centro de Kike López, pero Bañús repelió el tiro. Y poco después, también Xisco, envió al larguero una volea desde la frontal del área. Los nervios se empezaron a adueñar de los locales, que no se explicaban cómo podía ser que no fueran por delante. Y eso que todavía no había llegado otra gran oportunidad en las botas de Xisco. Absolutamente solo, y en una espectacular acrobacia, envió la pelota fuera. Y Bañús, justo después, sacó la manopla a un remate de Kike López. Xisco Hernández lo probó hasta de chilena, pero se fue desviado.

Hasta que llegó el éxtasis en Son Malferit. El propio Xisco batió al portero desde el córner con un gol olímpico. En la ocasión más complicada llegó la alegría para un equipo y una afición que está convencida de que el milagro está a solo dos pasos.