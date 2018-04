Nadal lucha hoy por su undécimo Godó

y que se disputa sobre tierra batida, tras derrotar con contundencia en semifinales al belgaSu rival en la final de(no antes de la 16:00 horas, por TVE-1) será el griego Stefanos Tsitsipas, verdugo de

De esta manera, el manacorí espera continuar la buena marcha en la temporada de tierra, que estrenó con su undécimo Masters 1.000 de Montecarlo, en su final número once en Barcelona, en donde se ha mostrado imbatible y donde se ha hecho con los títulos en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016 y 2017.

El número uno del mundo se encontró con un break en contra en el primer juego que le hizo entrar en 'modo alarma'. Desterró cualquier relajación para devolverle la rotura a Goffin en el cuarto y quebrar el saque de su rival en el décimo juego para llevarse el parcial.

Una racha de ocho juegos consecutivos ganados certificó el buen momento de Nadal, que arrolló al belga en la segunda manga; no le permitió un respiro y le endosó un 'rosco'. En su tercera bola de partido, el de Manacor cerró la contienda en menos de hora y media de juego.

Con esta victoria, Nadal alcanza las 400 en tierra batida, que podrían ser 401 si hoy vence al heleno Stefanos Tsitsipas, número 63 del mundo, al que se enfrentará por primera vez en el circuito

En la primera semifinal, el español Pablo Carreño sucumbió (por 7-5 y 6-3) ante la revelación del torneo, un Stefanos Tsitsipas que opta a su primer título ATP y ha encadenado diez sets con victoria.



"No tengo nada que perder"

"He visto más partidos de Nadal que míos. Será la primera vez que juego contra él. No tengo nada que perder. Tengo que jugar mi juego, haciéndolo de la misma manera que lo he hecho a lo largo de la semana", analizó Tsitsipas, de 19 años y número 63 del ránking mundial, tras conseguir la victoria ante Carreño y meterse en la final de Barcelona.

El heleno bromeó asegurando que le apetece jugar por vez primera contra Nadal "y poder recibir una lección gratuita" del número uno del mundo en tierra batida. En cuanto a su plan para intentar batir al manacorí, Tsitsipas lo tiene claro: "Voy a seguir haciendo lo que hago, ser agresivo, atacar mucho, servir como lo estoy haciendo. Lo que estoy haciendo funciona, debo concentrarme en cada partido individualmente".