Mandiola: "Debemos hacer de la necesidad virtud y vamos muy necesitados"

. Ávidos de dos victorias en los tres encuentros que restan para finalizar la temporada, la primera coyuntura pasa este domingo por. El conjunto blanquiazul afronta mañana ante elun partido a vida o muerte donde el equipo está obligado a sumar los tres puntos.

"No es el encuentro definitivo, pero sí es muy importante. Nos quedan pocas posibilidades de dar la vuelta a esta situación y la primera oportunidad pasa por ganar al Alcoyano ante nuestra afición, donde últimamente nos hemos mostrado bastante fiables", relató Manix Mandiola ayer en una rueda de prensa que el técnico concedió en el centro comercial Porto Pi.

La intención del equipo es clara de aquí al final de la temporada. "Si somos capaces de ganar los dos partidos que jugamos en casa, nos salvamos", resaltó el preparador de Eibar, quien espera a un Alcoyano "que saldrá a competir". "Ellos vienen con la tranquilidad de estar prácticamente salvados, mientras esa tranquilidad no se transforme en relajación, hará que jueguen mucho menos nerviosos, eso es un punto a favor de ellos. Nosotros debemos hacer de la necesidad virtud y os puedo asegurar que estamos muy necesitados de sumar puntos. Debemos llegar vivos a los últimos dos partidos", resaltó el vasco.

Para el encuentro de este domingo, cerca de 200 aficionados se han pasado ya por la oficinas del club para retirar unas 400 invitaciones. La afición es consciente de la trascendencia del encuentro, un partido en el que Vallori y Rovirola "estarán si se les necesita". "Entiendo que no es lo más conveniente que tengan que jugar, pero la situación es la que es. Si tenemos que tirar de ellos, estarán. Ahora mismo la inmediatez es lo que manda", reflexionó Mandiola. Aprovechando que la rueda de prensa se llevaba a cabo en la sala la de apuestas Betpoint, Manix no tuvo ningún reparo en asegurar que "mil euros sí ponía por la salvación del equipo". "Tengo claro que no sería un dinero tirado a la basura", aseguró.

El director deportivo del Baleares, Patrick Messow, acompañó al técnico vasco durante la comparecencia de prensa y cerró la misma con un mensaje esperanzador para la afición: "Sabemos que contamos con muchas posibilidades. El domingo es un partido vital y haremos lo posible para poder sacar los tres puntos".

Xisco Hernández y Biel Guasp también apostaron por un mensaje positivo. El primero reconoció que "el equipo está capacitado para salvarse". "Somos un plantel unido y eso se nota spbre el terreno de juego", resaltó Xisco. "A día de hoy no firmo el play-out. Tenemos opciones de salvarnos directamente, aunque siempre es una opción que te da una nueva oportunidad", señaló por su parte Biel Guasp.