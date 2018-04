Sergio Sánchez: "No sé si al Atlético Baleares le bastará con 44 puntos para salvarse"

ha confesado esta mañana quepara alimentar sus opciones de salvación, aunque no ocultó que, ha dicho tras el entrenamiento en Son Malferit.

Los blanquiazules, con 38 puntos, vieron cortada su buena dinámica el pasado domingo en Llagostera por culpa de un polémico penalti de Malik. "No fue porque le dio a la mano de forma involuntaria. El equipo compitió y merecimos un punto pero los árbitros cometen errores como nosotros. Cuando pierdes le das muchas vueltas a la cabeza, pero aunque hubiéramos sumado el punto no nos basta. Lo que pasó no se puede cambiar", ha explicado resignado.

El central considera que el duelo de la próxima jornada será una gran oportunidad para seguir creyendo en el milagro. "Estamos trabajando pensando en el Alcoyano, con ganas de que llegue el domingo y demostrar a la afición que esta racha de resultados positivos sigue", ha comentado animado. De hecho, el albaceteño ha querido agradecer el respaldo de la hinchada blanquiazul. "La afición del Atlético Baleares siempre ha estado ahí, ha respondido en casa y fuera. En Llagostera había más gente nuestra", ha recordado.

Sánchez ha reconocido que, desde la llegada de Manix Mandiola al banquillo, el equipo sufre menos atrás. "Es positivo no encajar goles, sobre todo en estos partidos que tanto nos jugamos. Eso nos da posibilidad de sacarlo adelante y es algo que es fruto del trabajo de todos", ha subrayado. El zaguero, que mide 1,90, aspira a marcar algún tanto en acciones a balón parado. "Subir en los córners es una faceta que me gusta. A ver si puedo aportar con algún golito más al equipo", ha concluido.

Por otra parte, la plantilla del Atlético Baleares se ha entrenado esta mañana en Son Malferit, tras el día de descanso de ayer. No han participado con el grupo Carl Klaus -ha trabajado en el gimnasio por unas molestias en la rodilla- ni Gustavo Alles -molestias en abductor-, Vallori -molestias en abductor- ni Marc Rovirola -esguince rodilla-. Los tres jugadores de campo han trabajado junto al recuperador del equipo, Carlos Romero y evolucionan bien de sus problemas físicos., según informa el club en una nota. Manix Mandiola ha dividido el entrenamiento en una parte física y otra de lanzamientos a portería para afinar portería, de cara al partido del domingo contra el Alcoyano. El club da dos invitaciones por socio con el objetivo de llenar Son Malferit y los abonados ya han recogido 150 invitaciones.