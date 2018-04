Aplazan la operación de Mavi García

Hospitalizada desde el lunes en Pamplona, tras su grave caída del domingo mientras disputaba la Lieja-Bastogne-Lieja,vio ayer como la fiebre provocada por la infección de unas heridas en un hombro impidió que fuese intervenida quirúrgicamente de la doble fractura que sufre en su clavícula derecha

Una lesión que "se ha complicado", según precisó ayer a DIARIO de MALLORCA la deportista mallorquina, al haberse detectado que también puede haber afectado, e incluso roto, varios ligamentos de la zona dañada.

Mavi García, de 34 años y jefa de filas del nuevo Movistar Team femenino, ve de esta forma como se complica y retrasa el proceso de recuperación de sus lesiones, que en principio se calculaba se prolongaría poco más de un mes.

"Tengo fiebre, porque unas heridas que me hice en la caída se me han infectado, por eso no me han podido operar hoy como estaba previsto", precisó ayer Mavi García desde su habitación de la Clínica San Miguel de Pamplona.

Seis horas sin curar



La decisión de aplazar la operación de la ciclista la adoptaron los servicios médicos cuando Mavi García ya estaba preparada para su intervención en el quirófano: "Cuando han comprobado que tenía fiebre enseguida han decidido que no me podían operar".

Tanto la corredora, como su compañero, el ciclista mallorquín Ángel González, entienden que la infección de las heridas que presenta Mavi García en el hombro, responde a que el domingo, tras sufrir la caída, los servicios médicos de la clásica de Lieja "tardaron unas seis horas en curarla", pese a que desde un principio fue evacuada en ambulancia.

La nueva previsión de los médicos que la atienden es que Mavi García sea intervenida finalmente mañana, jueves, y que si el postoperatorio no presenta dificultades el sábado, día 28, ya pueda viajar de regreso a Mallorca.

"El doctor que cuida de ella nos ha comentado que hasta que no la operen no podrán comprobar con exactitud el alcance de sus lesiones, ya que entienden que es una fractura con desplazamiento y temen que pueda tener rotos algunos ligamentos", detalló Ángel García sobre los primeros diagnósticos que les han ofrecido los especialistas de Pamplona.

En un gran momento de forma y tras finalizar en una histórica décima plaza el pasado miércoles en la Flecha Valona, Mavi García sufrió su doble fractura de la clavícula derecha en la caída que tuvo en el último tramo de los 118 kilómetros de la clásica de Lieja. La mallorquina se fue al suelo en el descenso de la cota conocida como Roche-aux-Fauçons, a unos 15 kilómetros de meta.

Desde su equipo informaron que fue "golpeada por detrás" y que la mallorquina cayó sobre su hombro derecho, lo que la obligó a abandonar y ser trasladada en ambulancia al hospital de Seraing, donde las pruebas a la que fue sometida revelaron su fractura de clavícula y que debería pasar por el quirófano.