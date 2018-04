Joan Mir: "Me gusta más Moto2, mi pilotaje es para motos más grandes y soy agresivo"

Joan Mir afronta este fin de semana el Gran Premio de las Américas, en el circuito de Austin (Texas). El piloto mallorquín del equipo Estrella Galicia 0'0 confía en acabar cerca del podio con su Kalex tras un inicio complicado en el Campeonato del Mundo de Moto2, categoría en la que debuta tras proclamarse campeón en 2017 de Moto3. "Creo que es un inicio de temporada bueno", asegura.

Joan Mir atiende el teléfono horas antes de emprender viaje a Estados Unidos, en donde este fin de semana se disputa la tercera carrera del Mundial. Es optimista tras su buen inicio de Campeonato, aunque admite que le está costando adaptarse a Moto2.



¿Qué le parece su inicio de temporada?

Muy bueno. Creo que hemos hecho unas dos primeras carreras muy buenas, porque es una categoría nueva y una moto distinta. Todo es diferente y tiene su adaptación. Creo que está siendo buena y que estamos haciendo una buena progresión.

¿Se notan muchas diferencias entre Moto2 y Moto3?

Sí, es una moto diferente, que pesa más. Las trazadas son completamente distintas, tienes que trazar como más en "uve", es una diferente. Están saliendo las cosas. En Catar fuimos duodécimos y en esta última séptimos. Creo que es un buen inicio.

¿Entrena más este año? ¿Ha variado su preparación?

No, el entrenamiento es el mismo. Quizás cambia que hacemos un poco más de gimnasio, un poco más de intensidad para coger más fuerza porque la moto pesa más. Está yendo todo muy bien.

¿Cuál ha sido el punto más complicado, el mayor obstáculo?

La manera de pilotar. He tenido que cambiar la manera de levantar la moto [se refiere a cómo salir de las curvas] porque tienes que aprovechar mucho la potencia de la moto. En esta categoría todas las motos son más o menos iguales y tienes que intentar acelerar lo antes posible y aprovechar ese agarre. Y eso es lo que está costando un pelín, me estoy adaptando a la moto y creo que la moto se tiene que adaptar a mí. Y eso creo que está costando, que el equipo me encuentre un buen setting, una buena puesta a punto para que yo pueda estar ahí delante. Creo que poco a poco tanto el equipo como yo estamos llegando adelante.

¿Siente nostalgia de Moto3 y de la Honda?

Sí, un poquito, porque el año pasado fue magnífico. Me gustaba esa moto, pero me gusta más la Moto2, la manera de conducir. Mi pilotaje es para motos más grandes, soy agresivo y disfruto más pilotando motos más grandes.

El año pasado era una moto japonesa, este año es alemana. ¿Qué opina de la Kalex?

Es una muy buena moto. Los pilotos están ganando carreras con ella, me gusta mucho, pero todavía no va perfecta. Tenemos que adaptarnos un poco mejor y encontrar una buena puesta a punto.

¿Cómo se mueve Joan Mir por la ciudad? ¿En moto, en coche?

En moto no, porque no tengo ni carnet. Suelo ir en coche, que sí tengo el carnet.

¿No tiene el carnet de moto? ¿Cómo es posible?

No, no, no tengo [ríe]. No lo necesito tampoco. Ahora, en un futuro, me lo sacaré. Pero no me hace falta. Ojalá nos dieran el carnet por ser campeones, eso estaría bien [ríe otra vez].

¿Cuándo le veremos por primera vez en el podio esta temporada?

Espero que lo antes posible. Pero hay que ser sinceros, hay trabajo por delante. Espero que dentro de poco.

¿Objetivo de este año?

Lo que estamos haciendo: en cada carrera estar más cerca de los pilotos de delante y en cada gran premio mejorar. Ese es el objetivo. Claro que me gustaría llegar delante lo más pronto posible y hacer buenas carreras y a ser posible hacer podios y conseguir victorias.

¿Su plan es ascender pronto a MotoGP?

Me gustaría no estancarme en Moto2 y subir a MotoGP lo antes posible.

El otro mallorquín en la parrilla del Mundial es Jorge Lorenzo. Está vigésimo ahora mismo en MotoGP, ¿qué cree que le pasa?

No tengo ni idea, habría que preguntárselo a él. Creo que la adaptación a la Ducati le está costando más de lo que él esperaba. Pero más no sé.

Pero después de año y medio entrenando con la Ducati no acaba de mejorar en las carreras...

Sí, es verdad, pero no sé qué puede ser. Tiene que buscar el volver a ser competitivo y ganar carreras otra vez. Todos van muy rápido y por poco que te falle algo ya no estás donde tienes que estar. Hay muchos factores.

¿Cree que volverá a encontrar su forma anterior?

Creo que es un buen piloto y que debería hacerlo, sí.

Son los dos únicos mallorquines en el Mundial. ¿Cómo es su relación? ¿Son amigos?

Es como con cualquier otro piloto. No tenemos una relación muy directa, porque él no vive aquí y no coincidimos para entrenar. No, no somos amigos.

¿Le gustaría ganar a Jorge Lorenzo en una carrera de MotoGP ?

¡¡Claro!! Siempre quieres ganar carreras, pero me daría igual ganarle a él o a otro piloto. Lo que quiero es ganar, a quien sea.