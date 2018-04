Xisco Hernández: "No pensamos más allá del Llagostera"

Tras un partido de sanción,regresa a la convocatoria para el trascendental encuentro del próximo domingo enEl futbolista palmesano ha reconocido este mediodía que sus compañeros delno pierden tiempo en hacer cuentas. "Mejor ir partido a partido y pensar únicamente en Llagostera, si nos ponemos a hacer cuentas perderemos puntos por algún lado", ha reconodido.

El conjunto que dirige Manix Mandiola ha realizado hoy el segundo entrenamiento de la semana. Biel Gusasp, que ya toca balón, evoluciona favorablemente de sus molestias en el sóleo. Por su parte Rovirola, quien el pasado domingo tuvo que abandonar el campo lesionado, no ha entrenado y las pruebas médicas confirman que sufre un esguince de grado I-II en su rodilla.

"Si se acabase ahora la Liga tendríamos que ir a una final, así que hay que hacer los deberes para salir de esa posición antes de que termine. Los que estemos iremos a por todas este domingo en Llagostera", ha señalado Xisco Hernández.

El futbolista balearico ha reconocido también estar "contento" por poder volver a ayudar al equipo. "Estoy contento de volver al equipo, trabajando como cada semana para ayudar. Es nuestro pan y no queremos que nadie nos lo quite. Queremos depender de nosotros mismos, por eso no queremos que el Llagostera nos pase, intentaremos ganar para dejarles tocados", ha reconocido.