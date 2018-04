La Policía deja en libertad a Bote tras declarar por su mordisco a Romero

Elcontinuó ayer con latras lasinterpuestas el pasado domingo, tras la conclusión del choque, por los incidentes ocurridos en los minutos finales, cuando el delantero local–conocido como– presuntamente, defensa del equipo visitante. El atacante acudió ayer a la, donde había sido citado, y fue, que le informaron de que está acusado de un, y después fue puesto en libertad tras prestar declaración sobre los hechos.

El proceso ya se ha puesto en marcha tras la denuncia por vía penal de Diego Romero, jugador del Son Verí, por un presunto mordisco que le dio en la nariz Bote, delantero del Rotlet Molinar.

Fuentes policiales confirmaron ayer que agentes de la Comisaría Distrito Centro habían abierto diligencias por los incidentes ocurridos en ese encuentro y que se había citado a Bote.

Romero, de 43 años y que antes había jugado –entre otros– en el Formentera o Sant Jordi ibicenco, presentó denuncia a la Policía Nacional con un parte médico en el que se acreditaba que había recibido una mordedura humana.

Bote se personó ayer por la mañana en las dependiencias policiales y los agentes le informaron de que estaba detenido y acusado de un delito menos grave de lesiones, en lo que es una formalidad en este tipo de casos. El jugador, tras prestar declaración, quedó en libertad.

Bote también presentó una denuncia ante la Policía Nacional, en su caso por amenazas del guardameta del Son Verí Xavi Flexas y del propio Romero.

La tangana que dio origen al mordisco de Bote a Romero, que se hizo viral en las redes sociales, se produjo al final del partido, escasos minutos después de que el mediapunta del Rotlet Molinar repartiera besos en dirección al guardameta del Son Verí, Flexas –con el que coincidió en el Independiente y Esporles–, tras marcar el definitivo 3-0.

Según declaró Bote a DIARIO de MALLORCA el pasado lunes, con el gol sacó "toda la rabia e impotencia por los insultos y amenazas" que recibió durante los noventa minutos. Y señaló a tres jugadores: "Xavi Flexas, Raúl Gómez, quien me dio un codazo, y Diego Romero". Este último fue el que recibió el mordisco y con quien este rotativo intentó, también el pasado lunes pero sin éxito, ponerse en contacto.



Las explicaciones del atacante



"Me agredían a cualquier balón que iba a disputar desde el minuto uno, y continuamente simulaban agresiones", detalló Bote, que explicó cómo se produjo el incidente: "Cuando acaba el partido Romero me pellizca en la espalda y me dice: 'Vamos a la calle, gordo, si eres tan valiente. Eso a mi portero no se le hace, sal y te parto las piernas'. 'Lo que tienes que hacer es callarte, que os hemos marcado tres goles', le respondo". "En ese momento", continúa Bote, sucedieron los hechos, que el futbolista del Rotlet explicó así: "Levanté tres dedos por el número de goles que les marcamos y es cuando me da un cabezazo. Pero es él quien choca con mi cara y yo tengo la boca abierta. Entonces me entero que sangra".

Al final del encuentro, jugadores de ambos equipos separaron a Bote y a Diego Romero. También intervinieron los dos entrenadores Enric Taberner, del Rotlet Molinar, y el exjugador del Mallorca Pablo Maqueda, ahora en el Son Verí.