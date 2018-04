Joan Serra: "En mi etapa de presidente no había positivos"

, ha negado a DIARIO de MALLORCA las acusaciones vertidas por el que fue médico del equipo español de pista en los. "No es verdad, todo es una pelea de médicos y considero que 22 años después no se debe remover un tema que es falso", ha afirmado.

Serra, de 88 años, confiesa que esta mañana ha hablado con Joan Llaneras y que el campeón olímpico en Pekín le ha dicho que lo mejor para todos es no hablar del tema porque es darle vueltas a un asunto que no es verdad.

El que fuera presidente de la Española defiende su gestión y recuerda que, durante su etapa en la Federación "se hacían controles a los corredores cada quince días y no se encontró ni un positivo. Se hacen más controles en el ciclismo que en el fútbol", afirma.

Respecto a si conoce al doctor Ferrari, asegura: "He hablado solo una vez con él. Me lo presentó un masajista del Mapei en el Giro del 94, creo, el año en que Induráin ganó su segunda ronda italiana, y lo único que me dijo fue que ´yo con presidentes no tengo relación´".

En la información de El País, se atribuyen unas declaraciones de Serra sobre Ferrari en 1996: "A mí me lo pidieron los corredores y a través de un buen amigo de los dos pude hablar con Ferrari. Conseguí que trabajara con nosotros, cosa que es muy difícil. Cobra mucho dinero. En cuanto supe lo que iba a costar busqué un presupuesto para cubrirlo...Supongo que la medicación también la proporcionaba Ferrari, yo no me meto en eso. Él le diría a Del Moral lo que tenía que darles".