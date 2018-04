Fortunato Dream y Fenomenal mantienen su buena marcha

En una matinal por momentos desapacible, con lluvia intermitente y mucho aire en el, la mayoría de elementos de tres años aspirantes a disputar elde mayo han protagonizado dos carreras diferentes, separados por sexos. Pruebas que han registrado las victorias de, y

En la primera carrera y sin necesidad de dar la cara hasta entrar en la recta de meta, Fortunato Dream, con un promedio kilométrico de 1:15'8 sobre 1.650 metros, ha ganado con autoridad y facilidad la serie para machos de las dos pruebas para tres años de hoy del Hipòdrom Son Pardo.

El favorito para imponerse el 20 de mayo en la gran clásica del trote mallorquín ha competido a medio gas en una prueba de velocidad en la que en un principio ha cedido la iniciativa a un explosivo Farrququito by Night, con Miquel Mestre. Y después ha visto como Futur de Ladil, con Jaume Fluxá, se desmontaba por segunda carrera consecutiva en el tramo decisivo, cuando parecía que tenía la prueba ganada.

La segunda posición se la ha apuntado Far West VX agradeciendo el buen cálculo de sus esfuerzos a cargo de su conductor, Toni Riera 'Prim', mientras que en tercera posición concluía Fresquet de Llevant, tras rodar a remolque de los mejores, pero haciéndose con un notable crono de 1:16'6.

Jos Verbeeck, con Frit de Font, se ha mantenido en todo momento en un tercer plano en el seno del pelotón y no ha logrado que su pupilo concluyese su actuación sin desmontarse.

PREMI CASTER KID

1ª Carrera, 1.650 m/A. (5.000 euros)

1. FORTUNATO DREAM (Toni Frontera) 1:15'8

2. Far West VX (A. Riera B) 1:16'1

3. Fresquet de Llevant (J. Forteza) 1:16'6

4. Farruquito by Night (M. Mestre) 1:17'5

distanciados: Fred de Llevant, Futur de Ladil, Frit de Font y Fantàstic BS



En la segunda carrera Euphoria Atac, dirigida por Tolo Adrover, ha demostrado ser superior. Rodando en punta de principio a fin, negándose a ceder la iniciativa a ninguno de sus rivales, la representante de la Cuadra Can Tanca ha conquistado la primera victoria de su vida, con un importante margen de ventaja.

PREMI CAPRICE DE NILLE

2ª Carrera, 2.150 m/A. (4.500 euros)

1. EUPHORIA ATAC (Tolo Adrover) 1:19'6

2. Esperit de Foc (U. Wieland) 1:20'0

3. Eléctric Atac (M. Mestre) 1:20'2

4. Dakota d'Escafi (F. Vecina) 1:20'2

5. Dandy Sund (J. Riera S) 1:20'4

Los tres hermanos 'Prim' –Mateu, Guillem y Toni– han copado las tres primeras posiciones de la tercera Premium del programa de Son Pardo. Una carrera que ha ganado su gran favorito, Archimede le Group, resistiendo por la mínima un extraordinario y fuerte final por todo el exterior a cargo de Vallner.

PREMI LE MONT SAINT MICHEL

3ª Carrera, 2.650 m/A. (5.000 euros)

1. ARCHIMEDE LE GROUP (Mateu Riera B) 1:17'1

2. Vallner (G. Riera) 1:17'1

3. Volcan de Belaise (A. Riera B) 1:17'2

4. Ukito Verderie (Jme. Fluxá) 1:17'2

5. Ultra du Louet (J. Verbeeck) 1:17'4

Fenomenal, con Toni Valls y rodando a 1:16'5, ha ganado la Premium para potras rematando a lo largo de la recta a de meta a Flamenca de Font, auténtica animadora de la prueba y a cuya estela se ha mantenido la vencedora a lo largo de más de 1.400 metros. Una estrategia que ha permitido a la yegua de Campos limitar su desgaste y disponer de fuerzas para terminar en meta con un cuerpo de ventaja. En tercera posición ha sorprendido la menorquina Fuck Me I'm Furious, en su primera actuación en Son Pardo bajo las órdenes de Toni Frontera.

En esta prueba han decepcionado los dos elementos dirigidos por los conductores más laureados. Caso de Flaixmataix Wing, con Joan Toni Riera, y Fresca de Font, con Jos Verbeeck.

PREMI MISI MAR

4ª Carrera, 1.650 m/A. (5.000 euros)

1. FENOMENAL (Toni Valls) 1:16'5

2. Flamenca de Font (M. Mestre) 1:16'6

3. Fuck Me I'm Famous (A. Frontera) 1:17'2

4. Frozen SB (M. Rubio) 1:17'3

5. Fashion Gold (Jme. Fluxá) 1:17'6

6. Freixenet Pocket (J.C. Rotger) 1:18'4

7. Fresca de Font (J. Verbeeck) 1:18'4

8. Flaixmataix Wing (J.A. Riera) 1:18'5

9. For You (J. Forteza) 1:18'6

10. France Mauritius (B. Tous) 1:20'4

En la quinta y definitiva Premium la yegua francesa Darling de la Noe, con Miquel Àngel Binimelis, ha dominado en su parte final y se ha impuesto con mucha autoridad, coincidiendo con su tercera victoria mallorquina en apenas cuatro carreras disputadas en la isla.

PREMI CASTERA VERDUZAN

5ª Carrera, 2.650 m/A. (4.500 euros)

1. DARLING DE LA NOE (Miquel A. Binimelis) 1:17'8

2. Aublada du Bouchet (G. Riera) 1:18'1

3. Bomoritius Ringeat (J. Verbeeck) 1:18'1

4. Boy de Bray (A. Vaquer S) 1:18'2

5. Amadeus Juske (P. Sebastiá S) 1:18'3