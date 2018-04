Más cerca del play off

El, triunfo que sirve a los mallorquines para dar un paso de gigante para disputar el play off por el título.. Si el Palma Futsal finaliza sexto y el conjunto murciano tercero se verán las caras en los cuartos de final del play off, por lo que la rivalidad entre estos dos equipos no ha completado su último capítulo esta temporada.

El conjunto mallorquín se puso por delante en el marcador a los cinco minutos, por medio de Diego Fávero, que de disparo lejano sorprendió a Fede, guardameta de ElPozo. Tres minutos después Marinovic empató y sembró de inquietud a los aficionados, que ayer no llenaron ni de lejos el Palau de Son Moix. Parecía claro que el Palma Futsal tendría que sudar para lograr la victoria. Paradynski, un jugador siempre determinante, deshizo el empate en el minuto 17, con un gol con el pecho, a placer, aprovechando un gran pase de Claudino. Y a un minuto del descanso Diego Quintela marcaba el tercero. Un gol de los denominados psicológicos, que resultó clave porque dio tranquilidad a los de Vadillo y prácticamente obligó a bajar definitivamente los brazos a un rival que se vio impotente para al menos igualar el marcador en la segunda parte.

A los cinco minutos de la reanudación, de nuevo Paradynski marcó el cuarto, el segundo de su cuenta particular, y despejó cualquier duda sobre el resultado final. ElPozo de Miguelín lo intentó sin fe, pero el Palma Futsal controló el partido en todo momento y apenas pasó por dificultades.

A falta de dos jornadas, el Palma Futsal tiene prácticamente sellada su clasificación para el play off por el título. Llegará al momento clave de la temporada no en la plaza que le hubiera gustado, posiblemente sexto, pero sí en el mejor momento de un curso tremendamente irregular y que en algunas fases del mismo ha provocado un pequeño terremoto, con declaraciones críticas del presidente Miquel Jaume con el rendimiento de algunos jugadores, y de Vadillo. Si finalmente se certifica esta sexta plaza y ElPozo conserva su actual tercera posición, ambos equipos se volverán a ver las caras en los cuartos de final, que se disputará al mejor de tres partidos. A diferencia de otros momentos, el equipo mallorquín se ve capaz ahora de eliminar al conjunto murciano, como lo hizo el pasado mes en la Copa de España. Y es que, como dice Vadillo, si los jugadores compiten al máximo nivel es un equipo difícil de batir.