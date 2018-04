El Baleares pone rumbo a la permanencia frente al Ontinyent

Intenso, batallador, combatiente. Faltan adjetivos para definir a esteen la recta final del campeonato. El conjunto blanquiazul venció al Ontinyent en Son Malferit con dos goles anotados durante la primera parte por Malik Kike López , y un tanto conseguido por Francesc Fullana , en el 48, desde los once metros.

Los de Manix Mandiola suman su tercer triunfo consecutivo. El conjunto blanquiazul se sitúa décimo sexto en la dla tabla, en la posición de play-out y a un solo punto de la salvación directa, que actualmente marcan Saguntino y Olot, con 39 puntos.

No se echó en falta la magia de Xisco Hernández sobre el terreno de juego, porque ahí estaban Kike López para aparecer en todas las jugadas de peligro, Gustavo Alles para peinarla en los momentos oportunos, Canario para no parar de intimidar al rival, Fullana para anotarla desde los once metros o Malik Fathi para poner la grada en pie con un testarazo en la primera pelota que tocaba sobre el verde.

La defensa blanquiazul, una vez más, se mostró muy segura ante las intentonas de un Ontinyent que despertó en los dos tramos finales de losdos periodos. Y si no, ahí estaba Aulestia. El guardameta vasco también tuvo tiempo para exhibirse en un partido en el que Son Malferit disfrutó de principio a fin.

El encuentro empezó más trabado de lo esperado por la extremada dureza con la que saltaron ambos conjuntos sobre el terreno de juego. Rovirola tuvo que ser sustituido por Malik Fathi en el minuto 8, con fuertes dolores en su rodilla. No habían transcurrido ni 20 minutos cuando el recién entrado al campo sorprendió con un obús desde la frontal del área, imparable para el guardameta visitante.

Son Malferit se entregó a la causa y el Baleares respondió a su afición con un segundo tanto, nacido de la botas de Kike López. El centro de Malik lo peinó Alles y el capitán talismán de Manix Mandiola elevó la pelota por encima del portero Álvaro Campos para poner el 2 a 0.

El Ontinyent despertó en la recta final de la primera parte. Tras un caída de Villapalos al intentar despejar un centro, Juanan disparó a bocajarro para intentar recortar distancias en el luminoso. Ahí apareció Aulestia para dar tranquilidad al equipo.

Dos minutos se llevaban disputados de la segunda parte cuando el colegiado señaló pena máxima. Canario cedió un pase dentro del área a Alles, quien fue arrollado innecesariamente por el portero del conjunto valenciano. Fullana engañó al cancerbero para poner el 3 a 0.

Recortó distancias Sascha, en el minuto 61, tras cabecear un córner que rompía con la racha de cinco encuentros consecutivos sin encajar un solo tanto. Pese a quedar media hora de encuentro el marcador ya no se movió. El Baleares sumó un nuevo triunfo, el octavo de la temporada, y sigue en una dinámica muy positiva para labrar el milagro de la salvación, impensable hace ahora un mes.