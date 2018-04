Mandiola: "El Atlético Baleares no tiene xiscodependencia"

A un punto del play-out y a tres de la permanencia directa. Al fin los números le salen al Atlético Balares, pese a que su técnico, Manix Mandila, reconoció ayer por la mañana no tirar de calculadora "para evitar que se descalabre todo". El conjunto blanquiazul realizó ayer, bajo la lluvia, el penúltimo entrenamiento de la semana, de cara al encuentro de este próximo domingo ante el Ontinyent.

"Ahora mismo hay una realidad y es que hasta hace 15 días llevábamos 3 partidos ganados en toda la temporada; evidentemente todo lo que queda no lo vamos a ganar, pero estamos siendo un equipo cada vez más compacto y que hace mejor las cosas, nos conocemos más", relató el de Eibar al ser cuestionado por la positiva dinámica que atraviesa su equipo.

Una de las claves de los últimos resultados ha sido la del regreso de Xisco Hernández, tras una larga lesión que le aportó de los terrenos de juego durante más de cuatro meses. En el partido ante el Ontinyent, el palmesano no podrá ayudar al equipo por cumplir sanción, un contratiempo asumido por el técnico vasco: "Si hubiéramos pensado cuando Xisco se recuperaba, podíamos haber forzado la quinta tarjeta, pero sin Xisco también hemos ganado. Siendo las individualidades muy importantes y aunque nos da mucho porque es diferente, no hay xiscodependencia en este equipo porque estamos en un momento dulce".

Cerca de 200 socios se han pasado ya por las oficinas del club para recoger la invitación que pone a disposición el Atlético Baleares para que Son Malferit esté lleno este domingo. "El Ontinyent aún tiene aspiraciones de entrar en la liguilla de ascenso, pero tenemos que ser competitivos, correr y pelear mucho porque estamos capacitados para ganar", relató Mandiola. El Ontinyent aterriza en Palma tras disputar el pasado miércoles la vuelta de la final de la Copa Federación, encuentro en el que cayó ante el Pontevedra: "Evidentemente me gustaría que el rival estuviera cansado, ha tenido un viaje largo tras disputar la final de la Copa Federación, pero no me preocupa en exceso, no sé exactamente cómo les afectará el último resultado", explicó.

Para el encuentro de mañana, Manix Mandiola parece que tampoco podrá contar con Biel Guasp, quien durante toda la semana ha trabajado al margen del equipo y tiene muy pocas posibilidades de entrar en la convocatoria blanquiazul: "Con Biel no creo que podamos contar, pero el equipo lo tengo hecho, tenemos que ser agresivos y dar un paso adelante. Creo que los chavales se lo creen, están convencidos y eso se traslada en su actitud en el campo".