Marco Asensio: "Tenía un póster de Zidane en mi habitación"

El futbolista mallorquín deldesvela en el programa, en Bein Sports, emitido ayer, que cuando era pequeño tenía un póster de su actual entrenadoren su habitación, su "ídolo", y mostró su ilusión en repetir la conquista de la Liga de Campeones con el, que dijo vuelve a estar "a un nivel bueno para conseguir cosas". "Tenía un póster de Zidane en mi habitación, era mi ídolo de pequeño. Esa elegancia, ese talento y todo lo que demostraba dentro del campo me encantaba", explica en una entrevista con Jorge Valdano, ex jugador del Real Madrid y campeón del mundo con Argentina en México'86.

En lo personal, Asensio analiza su forma de jugar que, dice, no ha cambiado desde su etapa en el Mallorca. "Mi manera de jugar nunca la he cambiado, siempre he intentado seguir mi juego. No pensar en lo que voy a hacer sino que todo fluya y todo sea natural. Así es como mejor me encuentro y como más disfruto".

Por último, comenta el Mundial de Rusia y las posibilidades de la selección española de pelear por el título. "En España tenemos grandes jugadores, estamos practicando un gran juego con un gran entrenador y creo que podemos hacer un papel muy bueno en el