Mavi García estrena al Movistar

Intratable y muy superior, Mavi García inauguró ayer la Copa de España Cofidis de ciclismo femenino conquistando la primera victoria de su historia para el nuevo Movistar Team femenino. La mallorquina se impuso con más de dos minutos de ventaja (2:08) en el Trofeo Villa de Noja, disputado en un duro circuito habilitado en torno a la localidad cántabra. Escenario también de la decimotercera plaza de la también mallorquina Elisabet Llabrés.

El triunfo de Mavi fue tan contundente como para recordar, ya que pasará a la historia como el primero que inscribe en su palmarés la estructura del Movistar femenino, coincidiendo con su primera temporada en el pelotón internacional y el primero del 2018 a cargo de la propia Mavi.

La palmesana, jefa de filas del conjunto que gestiona Eusebio Unzue y vencedora en el 2017 de la general de la Copa de España Cofidis, completó los 91 kilómetros de recorrido a una fantástica media de 40.2 kilómetros por hora. El buen trabajo de control y desgaste de su equipo en la primera parte de la clásica permitó marcar enormes diferencias a la hora de la verdad. La Sub 23 alicantina Sandra Alonso, del Bizkaia-Durango, y Ana Usabiaga, del Eustrak-Euskadi, acompañaron a la ciclista isleña en el podio de Noja. La carrera estuvo sometida en todo momento por el control del Movistar –el primer equipo español de la historia de categoría UCI profesional–, hasta que a mitad de carrera un decidido movimiento de Mavi García rompió el grupo principal. A partir de ese momento la mallorquina incrementó su ventaja progresivamente en cabeza de carrera en solitario, hasta llegar a disponer de un margen máximo de 4:50 minutos sobre el pelotón perseguidor.

Además de conquistar el triunfo en Noja, Mavi García es la primer líder de la Copa de España, se impuso en el premio de la montaña y facilitó al Movistar Team hacerse con el triunfo en la clasificación por equipos de la clásica.

"Estoy muy contenta, sobre todo por ser la primera victoria del Movistar", destacó Mavi García en su primera valoración. "Cuando me he ido en solitario he conseguido una diferencia importante, pero no he querido relajarme porque todo puede pasar y hasta que no se cruza la meta no puedes estar tranquila", explicó sobre el desarrollo de su estrategia.

Y sobre su calendario para las próximas semanas adelantó que se centrará en los ´monumentos´ europeos: "Lo siguiente que viene son las clásicas de las Ardenas. Estaré en la Amstel, Flecha y Lieja, antes de empezar a preparar la Emakumeen Bira, que este año es World Tour y es uno de mis grandes objetivos del año".