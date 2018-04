El Urbia inicia la reconquista

El Urbia Voley Palma disputa hoy, a partir de las 18:00 horas, el primero de los dos encuentros con los que arrancan las semifinales del playoff por el título de la Superliga Masculina. Lo hará frente al Unicaja Almería en el Palau d´Esports de Son Moix.

De esta forma, el segundo y tercer clasificado, respectivamente, de la fase regular reeditarán en la penúltima ronda de la competición la final de la anterior temporada. Fue entonces cuando el equipo mallorquín, bajo la denominación de Can Ventura, logró el Campeonato de Liga.

"Esta temporada es muy distinto", destacó ayer Marcos Dreyer. El técnico brasileño entiende que su equipo "llega con protagonismo en base al esfuerzo", matizando que "la pasada temporada sentíamos más obligación de ganar por el cartel que se nos ponía, pero esta vez tenemos un equipo mucho más trabajado", reiteró.

El Urbia Palma se ha ganado a pulso su favoritismo con un rendimiento óptimo en Superliga con 18 victorias consecutivas y solamente un tropiezo, ante el Teruel, le ha privado del liderato.

Este año el cara a cara entre mallorquines y andaluces arroja un saldo positivo favorable a los hombre de Dreyer. En la primera vuelta se impusieron en el pabellón Moisés Ruiz, en el desempate, el día que el opuesto Nico Ronchi se lesionó en el cuarto set. En la vuelta en el Palau, sin Víctor Viciana y con el debut de Ricardo Perini como colocador, los palmesanos tuvieron que sudar para imponerse en el quinto set. Siete días después, los almerienses se tomaron la revancha en la Copa del Rey, en Soria, por 0-3.

Y es que si hay un equipo español con experiencia en estas instancias finales, ese es el Unicaja. El club almeriense ha alcanzado la final del playoff en las últimas once ediciones de la Superliga. Desde el 2000, solamente no ha disputado la de 2006. Con once títulos lidera el palmarés de la competición, destacando los seis entorchados consecutivos que cosechó entre el 2000 y el 2005. También el Can Ventura, el año pasado, la cortó una racha de dos coronas consecutivas (2015 y 16).