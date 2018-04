Mandiola: "Esto es como el Tour, es el momento de atacar el puerto"

Manix Mandiola dio su particular explicación, haciendo un símil con el ciclismo, para ilustrar lo que tienen que hacer en este tramo final de temporada después de coger aire con el triunfo ante el Hércules. "Hemos llegado al punto perfecto, como un Tour, es el momento de atacar el puerto", señaló. El entrenador del Atlético Baleares tiene clara la receta para salir del descenso, ahora a seis puntos, de forma directa, mientras que la promoción está a cuatro. "Si ganamos cinco partidos de seis estamos salvados. El grupo está raro porque hay equipos como el Formentera, Peralada, Olot o Peña Deportiva que están haciendo una segunda vuelta magnífica, casi de playoff, sumando más que el Mallorca. Ahora nos toca a nosotros esa racha", comentó. El eibarrés considera que sus pupilos afrontan el duelo ante el Atlético Saguntino en un momento óptimo. "Estamos ilusionados, en una buena dinámica y tenemos una oportunidad para seguir sumando, mantener la racha y aprovechar el viento a favor que tenemos. Todo el mundo pasa por momentos malos", apuntó antes de desconfiar del rival, que hace siete semanas que no gana. "El Saguntino hizo una muy buena primera vuelta y está ahora en un bache que intentaremos que se mantenga una semana más", destacó. "No sabemos qué nivel tendrá el equipo rival con el cambio de entrenador por actitud, pero debemos preocuparnos de lo nuestro. Cada vez que hay cambio de entrenador hay aire fresco pero no podemos estar pendientes de ellos. No encajamos y estamos juntitos, con eso me vale", añadió.

Mandiola se felicitó por recuperar a Fullana. "Bendito problema en el centro del campo el hecho de que vuelva Fullana", afirmó con una sonrisa.