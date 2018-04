Jorge Lorenzo: "Todo es posible en MotoGP, el Mundial es muy largo"

"Todo es posible en MotoGP. El Mundial es muy largo y hay que pensar en positivo". Jorge Lorenzo , piloto mallorquín de Ducati, no se descarta para luchar por el título esta temporada, pese a un arranque de Campeonato en el circuito de Catar por debajo de sus propias previsiones.

El Gran Premio de la República Argentina es la segunda cita del Mundial. Las mangas de entrenamiento, de clasificación y las carreras de las tres categorías del Campeonato se celebrarán en el Circuito de Termas de Río Hondo, en la parte septentrional de Argentina a unas dos horas de avión Buenos Aires, un trazado que no ha sido excesivamente propicio a Jorge Lorenzo los cinco años que acogió la carrera. Subió al podio en 2014 –fue tercero–, aunque el año pasado se cayó en la primera vuelta del gran premio.

"Es verdad que mis antecedentes en Argentina no son muy positivos, pero mi mentalidad es pensar que no hay circuitos ni buenos ni malos. Cuando voy a un circuito siempre pienso que puedo lograr la victoria", afirmó, en declaraciones facilitadas por su equipo, el piloto palmesano, aún desilusionado por su caída y abandono en Losail , en el estreno del Mundial: "Después de la decepción de Catar lo más importante es entender lo que pasó, para que no se repita más. No vale la pena darle más vueltas".



"Seguir trabajando"

"Lo importante es seguir trabajando como hasta ahora, creo que estamos cerca de encontrar un buen setting que se adapte al máximo a mis características", añadió el piloto mallorquín de Ducati, que concluyó: "Personalmente, estoy trabajando muy duro y estoy convencido de que los resultados llegarán".

La actividad en Termas de Río Hondo empezará mañana viernes con el primer entrenamiento libre a las 10:55 horas (15:55 en España), mientras que la carrera será el domingo a las 15:00 locales (las 20:00 horas en España).