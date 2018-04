El ciclista que ama bucear

Líder de los jóvenes en la Vuelta al País Vasco. El ciclista del Quick Step cumple su segundo año de profesional y hoy luce el maillot de mejor joven de la Vuelta al País Vasco. El de Artà, de 23 años, trasladó su residencia a Andorra hace unos meses.

El mallorquín Enric Mas (Quick Step), líder en la clasificación de los jóvenes en la Vuelta al País Vasco, se siente "orgulloso" de pertenecer al equipo más ganador de la temporada, ahora conun total de 24 victorias, y espera conducir al líder francés Julian Alaphilippe hasta el maillot amarillo de la 'Itzulia'.

Noveno en la general, el ciclista de Artà (23 años), tratará de mejorar el decimocuarto lugar del año pasado y ayudar a su líder hasta el final. En su segundo año de profesional, y considerado por Alberto Contador como su "sucesor", Mas es un apasionado del buceo y se refiere a esta actividad como su gran afición cuando no está encima de la bicicleta.

Cuando no está en Mallorca se instala en Andorra, donde se entrena habitualmente en busca de su primera victoria profesional.

"Siempre he buceado en el mar Mediterráneo que rodea Mallorca. Me encanta su libertad, bucear en sus aguas, contener la respiración y explorar el gran mundo que existe debajo. A veces incluso cojo pescado, que preparamos en la parrilla por la noche con familiares y amigos", comenta.

El buceo se ha convertido en un hábito fuera de temporada. "Sentirse bien en el agua y ser capaz de contener la respiración durante mucho tiempo es similar a tener una buena sensación en la bicicleta y estar en buena forma".

Mas explica que una vez terminada la temporada, cuando vuelve a saltar al agua por primera vez, se queda sin aire en menos de un minuto y medio, pero después de unas semanas se siente "como una persona nueva", como un tiburón en el agua, moviéndose más relajado alrededor.

"Sin moverme, mi tiempo más largo bajo el agua es de 2:58 minutos, pero cuando te sumerges en el agua o utilizas energía para nadar, es una historia diferente. Usas el oxígeno en el aire mucho más rápido que cuando estás relajado", explica. El mallorquín se entrega al buceo durante dos meses, antes de centrarse al 100 por ciento en la preparación de la nueva temporada.

Este año, Mas trasladó su residencia a Andorra "para obtener mejores opciones de entrenamiento". "No me malinterpreten, Mallorca es fantástica para el entrenamiento, pero en el verano está llena de turistas y ciclistas que vienen a explorar la isla. Prefiero más aire a mi alrededor, para mantener la calma lejos de todo el bullicio, y en Andorra es perfecto para eso. Con montañas que superan los 2.000 metros, incluso puedes hacer un buen entrenamiento de altura", aclara.

Mudarse de casa, lejos de la familia y amigos puede ser un poco difícil, pero por el momento se encuentra feliz. "Ya siento una gran diferencia con respecto al año pasado, donde tuve algunos buenos momentos, especialmente al ganar la clasificación juvenil en Burgos y acercarme a la victoria en la sexta etapa de la Vuelta".

Mas se siente más confiado y tranquilo a la hora de afrontar situaciones dentro y fuera de las carreras. "Todavía tengo mucho que aprender y, aunque somos muchos corredores jóvenes en el equipo, somos afortunados de tener algunos corredores más experimentados, incluso grandes campeones como Gilbert, Stybar y Jungels, que están felices de compartir sus experiencias y mostrarnos la dirección correcta".

El corredor de Artà no tuvo un buen comienzo de temporada, pero al igual que con el buceo, cada día se siente mejor. "Después de Abu Dhabi estuve casi un mes sin correr, así que cuando llegué al inicio del Volta a Catalunya hace dos semanas, no sabía qué me iba a encontrar. Resultó ser una carrera realmente dura, donde tuve algunos días buenos y algunos menos buenos, pero siento que la forma está tomando forma. No estoy en mi mejor momento, pero tengo una buena sensación".



Alaphilippe continúa líder

El australiano Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe) se llevó ayer el triunfo al esprint en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, un recorrido de 184'8 kilómetros entre las localidades de Bermeo y Valdegovía, en una jornada sin cambios destacados en la general.

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) mantiene el maillot amarillo de líder y el otro mallorquín en la prueba, Lluís Mas (Caja Rural), ocupa el puesto 41 de la general a 4:17 del primero.