Muscat arranca como líder

Tras el primer día de regatas de la edición número 49 del Trofeo Sofía Iberostar, el catalán Alejandro Muscat, líder en la clase Finn, es el español más destacado de la flota. También se sitúan entre los diez mejores de sus clases los gallegos Luís Bugallo y Jorge Lorenzo, cuartos en 49er; los canarios Joaquín Blanco y Joel Rodríguez, cuarto y séptimo respectivamente en Laser Standard; la tripulación catalano-canaria formada por Silvia Mas y Patricia Cantero, séptimas en 470 W; el bimedallista olímpico Iker Martínez y su compañera Olga Maslivets, séptimos en Nacra 17; y la andaluza Marina Alabau, décima en la clase femenina de la tablas olímpicas.

Coincide que en esta ocasión se ha dado cita en la Bahía de Palma la mayor flota de vela olímpica jamás vista, con un total de 1.215 regatistas en representación de hasta 62 países, repartidos en ocho campos de regatas diferentes.

Alejandro Muscat se impueso a sus competidores en la flota de Finn y cerró el primer día de regatas del Sofía como líder de su clase. Muscat asegurado haber llegado a Palma "en condiciones óptimas". "Me puse enfermo antes del Europeo que disputamos hace dos semanas en Cádiz, pero aquí he llegado con muchas ganas de navegar y en un gran nivel de forma", precisó el catalán.

Muscat explicó que las dos mangas que disputó ayer resultaron "muy complicadas" y que la clave de su éxito se centró en "empezar bien cada prueba". "He salido con velocidad, me he situado en el grupo de cabeza y he podido aguantar la posición", detalló como desarrolló sus tácticas en cada una de las pruebas.

Por su parte, los navegantes vigueses Luis Bugallo y Jorge Lorenzo son cuartos en 49er, empatados a puntos con los franceses Lucas Rual y Emile Amoros, terceros. La clase está liderada por el equipo danés de Jonas Warrer y Jakob Precht, que aventajan en solo un punto a los polacos Dominik Buksak y Szymon Wierbzbicki. Por otro lado, los hermanos asturianos Federico y Arturo Alonso están en el puesto 15 de la general.

La clase del 470 femenino presenta una clasificación muy apretada, tras completar ayer sus protagonistas dos mangas. Con las suizas Linda Fahrni y Maja Siegentahler al frente de la flota, dos habituales de Mallorca, como son la catalana Silvia Mas y la canaria Patricia Cantero, ocupan la séptima posición. La tripulación española empezó el día ganando su primera manga,pero en la segunda sumaron un 13 a su casillero tras "un role muy fuerte".



Flota dividida

Según explicó Silvia Mas: "En la primera ceñida el viento ha girado mucho y la flota ha quedado dividida en dos". "Parecían dos regatas distintas", relató sobre lo sucedido. Aun así, la patrona catalana se declaró "optimista" y "contenta". "Siempre queremos hacerlo mejor, pero vamos por el buen camino", aseveró Silvia Mas.

En el caso de las dos tripulaciones españolas que compiten en la complicada clase de los catamaren Nacra 17 ambas completaron la primera jornada entre los 15 mejores, tras completar tres mangas. Iker Martínez y Olga Maslivets ocupan la séptima posición, con un parcial de 5+4+6, mientras que Fernando Echávarri y Tara Pacheco aparecen en el decimosegundo puesto, con 9+13+2.

La flota está liderada por los italianos Ruggero Tita y Caterina Bantin, que sumaron dos victorias y una tercera posición. El podio provisional lo completan Santi Lange y Cecilia Carranza, en segunda posición, y Ben Saxton y Nicola Boniface, terceros.

Las tablas femeninas, que navegan divididas en dos grupos, completaron dos pruebas. Y Marina Alabau, con un 4+10, cierra el ´top 10´ provisional de la clase.