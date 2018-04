Manix Mandiola: "Contratamos un psicólogo y a los tres días cogió la baja por estrés"

Manix Mandiola evidenció ayer su alegría por la victoria ante el Hércules, aunque puso un ejemplo para explicar la situación que están viviendo en este tramo final de campeonato. "Llevamos cuatro partidos con la portería a cero, hemos sacado ocho puntos de doce en el último mes. Y eso que somos un equipo desgraciado, contratamos un psicólogo deportivo para que nos ayudara y a los tres días cogió la baja por estrés. Nos crecen los enanos", desveló ayer para sorpresa de los periodistas.

El entrenador del Atlético Baleares se felicitó por haber tumbado al Hércules, una circunstancia que le hace ser más optimista en lo que queda por delante. "Hemos tenido el acierto y la suerte que hace falta también, el partido no ha sido tan cerrado como la semana pasada, cada equipo ha tenido cuatro ocasiones de gol y no siempre la moneda caerá cruz. Los jugadores han hecho un gran esfuerzo y hemos sido capaces de generar y de sufrir cuando tocaba", reflexionó.

El eibarrés admitió que deben estar pendientes de la clasificación: "Debemos celebrar esta victoria y este partido. Antes no miraba qué hacían los otros equipos, pero ahora sí. Debemos preocuparnos del Saguntino porque si ganamos los partidos que faltan, incluso perdiendo alguno, nos salvaremos. Mandiola alabó la actuación de Xisco: "Cuando el balón pasa por sus pies pasan cosas siempre".

Por otra parte, el goleador del duelo, Gustavo Allés, se mostró satisfecho por su tanto. "Estoy contento, necesitábamos esto y yo también en lo personal lo estaba buscando, así que feliz. Sabía que me pasaría esto en algún momento, la adaptación no ha sido fácil pero no he bajado los brazos, entrené todas las semanas cuando no jugaba para estar a la altura y ha llegado", señaló.

Xisco Hernández, por último, cree que la salvación es posible. "Quiero ayudar lo que queda de temporada para que, con la ayuda de todos, vayamos para arriba. Importantes somos todos, pero los jugadores con más galones debemos sacar esto adelante. Si ganamos todos los partidos nos salvamos. Algo está cambiando, el equipo se da cuenta que se puede", subrayó.