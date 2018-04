Mandiola: "Si ganamos, estaremos a un partido de la promoción"

"Si ganamos el domingo, estaremos a un partido del quinto puesto por la cola, pero para eso hay que hacer un buen partido", afirmó Manix Mandiola ,técnico del Atlético Baleares, ante el duelo de hoy frente al Hércules.

El vasco incide en su mensaje de sumar para seguir luchando por la salvación: "Pretendemos hacer bien lo nuestro, competir bien, dar lo mejor de nosotros y controlar mejor la presión que el otro día, en el que demostramos ansiedad". "Quisimos despiezar el animal antes de matarlo. Y debemos jugar con tranquilidad y hacer lo nuestro", aseveró, y añadió: "Creo que el entorno dio por hecho que era una tragedia no ganar a la Peña Deportiva y el futbolista es persona y le afecta. Es una sensación de angustia". "Creo que estamos capacitados para ganar cualquier partido, aunque es verdad que nos está costando por el estado de ansiedad", añadió.

Mandiola insistió en ser optimista: "Vemos el lado positivo de las cosas, llevamos tres partidos sin encajar, faceta que hemos mejorado y no ha pasado en toda la temporada. Nos falta estar mejor en ataque". "El acierto depende de ti y del rival, al que respetamos por su entidad. El Hércules no vendrá a regalar nada; es un equipo diseñado para el playoff y lo tienen difícil, vendrán a competir y no nos pondrán las cosas fáciles", añadió, y concluyó: "La actitud no es negociable. Somos un equipo compacto, pero para ganar partidos nos falta fluidez arriba, cosas que manejan los artistas. A la afición no les puedo decir nada, lo que está bien no se debe tocar".