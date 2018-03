El Palma se juega más que tres puntos

. Raramente antes de esta fecha se han despejado las incógnitas que rodean a las competiciones y que suelen definirse en el tramo final en el que se adentra la Primera División de fútbol sala y con casi todo por resolver. Else mide este viernes, a las 12:30 horas en el Palau de Son Moix, alcargado de necesidades tras una temporada irregular y

El equipo es séptimo, a dos puntos de la sexta plaza, objetivo que se ha marcado en rojo el vestuario tras perder demasiado terreno con la planta noble y no puede dormirse porque solo tiene cuatro puntos de ventaja sobre el noveno clasificado, por lo que otra derrota podría poner en peligro el play off.

En esta situación llega el Palma Futsal al desenlace de la temporada. Queda mucho por jugar pero cada vez menos y los errores ya pueden ser definitivos. Los de Antonio Vadillo cambian de horario este viernes para recibir al Naturpellet Segovia. El partido se adelanta a las 12:30 horas aprovechando el Viernes Santo y para facilitar el acceso de las familias y los niños con la coincidencia de la jornada festiva. Toda ayuda es poca para empujar al equipo a la victoria y recuperar el terreno perdido y a eso se aferran los jugadores, conscientes de la fuerza que cobran en los partidos como locales. La derrota de la semana pasada en Santa Coloma exige de una reacción inmediata este viernes y, por ello, en el vestuario han reflexionado durante la semana para corregir los errores y que se vea la mejor versión del equipo esta semana ante su afición. Quedan quince puntos en juego y cada partido ya es una final, aunque en el Palma el reto se marca a corto plazo para sacar el máximo de victorias posibles y atar la sexta plaza de cara al play off.

Enfrente estará el Naturpellet Segovia, uno de los pocos equipos que no se va a jugar nada trascendente en esta recta final de competición. Los castellanoleoneses están prácticamente salvados y es muy complicado que alcancen el play off, por tanto, jugarán sin presión, un valor añadido y que puede multiplicar su peligrosidad ante un equipo necesitado como es el verde pistacho. El técnico Antonio Vadillo no podrá contar con Claudino, que aterrizará en Palma este mismo viernes tras desplazarse a su país para resolver varios trámites administrativos necesarios tras incorporarse al club el pasado mes de enero. En cambio, recupera a Diego Nunes, cuya gestión fue más rápida y ha llegado ya procedente de Brasil.

Además, cuenta con varios jugadores que arrastran molestias por lo que hasta la misma mañana del partido no realizará la convocatoria. "Es imperiosamente importante ganar. No teníamos margen de error y cada error que cometemos nos lleva a no sumar los tres puntos y se acercan los de detrás", dijo Vadillo. Pues eso.