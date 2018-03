Canario: "Nos da igual cómo salvarnos"

tiene claro que eltodavía tiene opciones de alcanzar la. "El playout es lo que vemos más cerca, nos marcamos salvarnos, nos da igual cómo", subrayó ayer tras el entrenamiento en Son Malferit. Los blanquiazules están a la friolera de ocho puntos del Olot, que marca la salvación y a cuatro del Formentera, que ocupa la posición de promoción de descenso, a falta de siete encuentros. "Sigo viendo que, no pasa nada por jugar dos partidos más en playout. Hay que luchar por ello primero y luego mirar para arriba. Quedan 21 puntos por delante y somos capaces de lograrlo", reflexionó.

El delantero, que llegó en este mercado invernal procedente del Toledo, asume los problemas de puntería que padece el equipo. "Se está viendo que nos cuesta meter goles y esperemos que cambie esa racha y gane el Baleares, marque quien marque", comentó antes de recordar que ahora no le da importancia a si es titular o no porque el objetivo es evitar el descenso. "Sigo confiando en el equipo y en la salvación. Mi juego es encarar, al final me dedico a ayudar desde el inicio o desde el banquillo", resaltó.

El futbolista desconfía del Hércules, rival de este domingo a las 12 horas en Son Malferit. "Se juega mucho por la parte de arriba y vendrá con sus armas", comentó. El ariete alabó a la hinchada balearica y le agradeció su respaldo. "La afición me ha sorprendido. Jamás recibimos una mala palabra, siempre más apoyo y nos lo ponen fácil", destacó.