Alonso: "No tengo claro que nos salvemos con doce victorias"

Quedan cinco jornadas para que finalice la liga regular de la Leb Oro y es inevitable que todos los equipos implicados en la pelea por algunos objetivos, como el de la permanencia, empiecen a hacer sus cálculos de lo que necesita para conseguir sus metas. Es el caso de Félix Alonso y el Iberostar Palma que apuran las últimas fechas de competición con la clara misión de certificar la permanencia del equipo en la segunda categoría del baloncesto nacional. Con este objetivo los mallorquines disputan el sábado (20:30/Son Moix) un partido vital ante un rival directísimo como es el Sammic Hostelería, actual colista y que está a una victoria de los isleños. Alonso reconoció que "solo existe una opción que es ganar" porque "va a ser un partido entre dos equipos con la necesidad y la obligación de ganar" para acercarse al objetivo.

En la situación en la que se encuentran ambos conjuntos, el técnico del Palma es consciente que una de las claves del choque estará en saber manejar la situación de ansiedad y presión que se respirará en Son Moix. "Va a ser fundamental cómo empecemos porque nos puede dar confianza. Va a ser importante saber gestionar la presión y la ansiedad", manifestó el técnico leonés, que en principio podrá contar con todos sus jugadores a la espera de cómo evoluciona Sergi Costa de unas molestias en la muñeca.

Siete equipos están inmersos de lleno en la pelea por la permanencia, con solo dos triunfos de diferencia, lo que hace inevitable que los técnicos hagan sus cábalas de lo que puede suceder y lo que hace falta para lograr salvar la categoría. "Hasta la última jornada no vamos a tener ninguna certeza de qué dos equipos van a descender de categoría", dijo. El leonés reconoció que, tras la derrota del pasado fin de semana en Logroño, han cambiado los cálculos que tenía en mente porque considera que con doce victorias podría no ser suficientes para atar el objetivo, aunque recordó que el Palma depende de sí mismo para conseguirlo. "Tengo presente el calendario que tienen todos los equipos y ahora no tengo claro que con doce victorias uno se vaya a salvar. Hay equipos con calendarios complicados, pero ahora mismo todos nos jugamos mucho y con la cantidad de sorpresas que hay en la competición, hacer cálculos más allá de este fin de semana es una temeridad. Nosotros dependemos de lo que hagamos. Si nosotros ganamos no tenemos que estar esperando resultados", analizó.