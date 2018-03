Valoinic domina sin compasión

Los esperados –y pronosticados– triunfos de los franceses Valoinic , con Toni Riera 'Prim', y Bamba du Ponthieu, con Toni Frontera, marcaron la reunión de carreras Premium que ofreció ayer el Hipòdrom Son Pardo.

Una cita desarrollada con muy poco público en las instalaciones, y con muy pocas sorpresas en los resultados. La más importante la ofreció el éxito de Volcan de Belaise en la cuarta carrera, bajo la dirección de Toni Riera 'Prim'. Coincidió con una prueba en la que en su recta de meta se desmontó, y fue distanciado, su principal favorito, Archimede le Group, cuando transitaba lejos de las tres primera plazas.

Valoinic volvió a pasar el rodillo para conquistar su victoria mallorquina número 23, en 37 carreras disputadas. Unos números de primer orden a cargo del representante de la Cuadra Lorette que sin forzar en exceso ayer rodó a un promedio de 1:16'7 minutos. Una notable marca con la que ridiculizó a la mayoría de sus acomplejados adversarios. Un grupo en el que Ut d'Yléa, con el italiano Iván Vitorio Berardi, protagonizó una remontada de mérito para terminar en segunda posición.

Y para hacerse con su victoria la alazana Bamba du Ponthieu se mostró muy tenaz y sólida a lo largo de los últimos 500 metros. Un parcial en el que resistió al importante, y excesivamente largo, acoso que le planteó la yegua mallorquina Dafi RS, con Toni Valls.

Antes de todo eso el programa de carreras de Son Pardo se inauguró con una prueba europea para potros de tres años, registrándose el triunfo de la sueca Insatiate, dirigida por Jaume Mascaró y propiedad del arquitecto Pere Serra. Una yegua, una hija de From Above, que en su día Robert Bergh descartó incorporarla a su grupo de entrenamiento. Una potra que acabó en manos del ex parlamentario en reconocimiento a sus atenciones en la Rafa Nadal Academy de Manacor con la heredera de Menhammar.



Desde la tribuna



Tres Dobletes De Jaume Fluxá, Toni Frontera y Toni ´Prim´

Tres conductores diferentes cosecharon sendos dobletes de victorias en la reunión de ayer del Hipòdrom Son Pardo. El primero en firmarlo fue Toni Riera ´Prim´, con sus éxitos a las riendas de Valoinic y Volcan de Belaise. Después le tocó el turno a Jaume Fluxá, en su gestión sobre el sulky de Cadiva CL y el excepcional DoJo de Ladil. Finalmente fue Toni Frontera quien dobló sus éxitos, en su caso con dos yeguas, la francesa Bamba du Ponthieu y la nacional Excellence.

PMU: Su recaudación en Francia superó los dos millones de euros

El operador PMU vio como ayer su recaudación en Francia con sus diferentes apuestas externas sobre ocho de las nueve carreras del programa del Hipòdrom Son Pardo le permitía ingresarmás de dos millones de euros. Concretamente 2.262.406 euros. Mediante la comercialización del juego presencial, a través de más de 9.000 puntos de venta en el país vecino, sus ingresos ascendieron a 2.043.128, y a 219.2787 con el on line. La segunda carrera, la ganada por el francés Valoinic, fue la que mejor funcionó, con 441.290 euros ingresados a través del presencial y 41.270 euros con la venta mediante el on line.

CADIVA: CL Su triunfo en la tercera carrera fue el que más cotizó

En los resultados de las apuestas de la PMU la victoria de la yegua nacional Cadiva CL por delante del menorquín Còdol fue el que que cotizó más alto, ya que su ganador se abonó 11/1 en el presencial y 12/1 en las apuestas con venta on line. También ofreció buenos dividendos el triunfo de Volcain de Belaise, con Toni Prim, ya que el representante de las Cuadras Ca´n Prim vio como su apuesta de ganador en la PMU se pagaba 11/1 en el presencial y 12/1 en el on line. En Son Pardo el ganador de Cadiva CL no registró acertantes y el de Volcain de Belaise cotizó 9.60/1.