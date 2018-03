Sergi Bruguera: "Nadal está cada vez mejor"

El capitán español de Copa Davis, Sergi Bruguera, afirmó que ha estado "hablando" estos días con Rafel Nadal para poder seleccionarle para la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis ante Alemania y que el mallorquín está "cada vez mejor" de su lesión en el psoas ilíaco y que aún tiene por delante "semana y media" para afinar su puesta a punto. "Sí, claro (que ha estado en contacto con Nadal). Para poder convocarle he estado hablando con él y siguiendo su evolución. Está cada vez mejor, saliendo bien de su recuperación, entrenando más y en mejor forma. Todavía queda semana y media para la eliminatoria y esperemos que esté mejor", aseguró Bruguera tras facilitar este martes el equipo en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

De todos modos, no quiso "confirmar" si el de Manacor iba a jugar varios puntos o se le iba a reservar. "No voy a confirmar nada sobre ningún jugador. Hasta el jueves no haré el equipo, todos los puntos son importantes", se limitó a comentar el bicampeón de Roland Garros.

Sobre su rival, recordó que Alemania es un "muy buen equipo". "Jugando en casa siempre somos una gran potencia, pero Alemania posiblemente sea el rival más difícil de recibir. Será una eliminatoria muy complicada", advirtió, que no quiso pronunciarse sobre el cambio de sistema en la Davis.