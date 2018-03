José Tirado: "Solo en Palma juegan tres clubes en el mismo palau"

José Tirado comparte la visión de Boscana al calificar esta situación como "insostenible". El director deportivo del Palma Futsal recuerda que "no hay otra ciudad en la cual haya tres clubes de élite compartiendo una misma instalación municipal". Tirado se cuestiona qué hacer si se da el caso "con nuestros tres mil socios" ya que no existe en Ciutat un pabellón que iguale el aforo de Son Moix. Además, recuerda que "nuestras respectivas federaciones nos exigen unos mínimos de cara a los acuerdos que hay con las televisiones" y agrega que "no puedes jugarte la temporada, con lo que nos cuesta sacar adelante nuestros proyectos, sacando al equipo y afición de su ambiente".