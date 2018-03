Guillem Boscana: "Si nos mandan a Inca no jugaremos más en Palma"

Guillem Boscana lo tiene claro y no consentirá un segundo agravio comparativo como el de la pasada temporada. El presidente del Bahía San Agustín recuerda que "ya tuvimos que irnos a Inca con un aforo tres veces inferior a nuestro pabellón" y añade que tiene claro que "si tenemos que jugarnos el descenso fuera de Son Moix, el año que viene no descarto dejar de jugar en Palma". Por otro lado, Boscana se muestra crítico con la gestión del Ajuntament en materia de deportes al considerar que "no solamente obtenemos menos subvenciones que rivales de nuestra liga, sino que encima tenemos problemas con las instalaciones municipales".