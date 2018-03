El España Hockey Club inicia el fin de semana en la Copa un mes frenético

Después de asegurarse el primer puesto en la Liga regular, el Espanya Hoquei Club ultima su preparación para afrontar con garantías un final de temporada de locura. El próximo fin de semana afronta en Valladolid la Copa del Rey, una competición que nunca se le ha dado bien al Espanya y de la que ha sido campeón en dos ocasiones y finalista en demasiadas.



El primer rival del conjunto mallorquín será el Jujol y posteriormente el Castellón y Tres Cantos. A la finalización del torneo el equipo disfrutará de dos días de descanso para emprender rumbo a Rethel para disputar la Copa de Europa, precisamente en la pista del actual campeón, que venció al Espanya HC en la prórroga el año pasado en Valladolid. En esta competición participan doce equipos de nueve nacionalidades distintas y con un claro favorito como es el anfitrión Rethel y con la incógnita de lo que puedan hacer los campeones de Suecia, Chequia o Letonia. La competición se celebrará en una pista de 20 x 40 metros que no ayudará al Espanya.

Sin solución de continuidad, el primer partido del Play Off el 14 de abril contra el Jujol, donde milita el internacional mallorquín Josep Tomás, que se enfrentará a sus hermanos en una de las pocas pistas de terrazo que todavía existen en el panorama nacional. Todos los partidos del Play Off que se disputen en Palma deberán disputarse en el polideportivo de Son Rapinya ya que el Palma Arena no estará disponible.

Si apasionante y agotadora es la parte deportiva, la económica es más que preocupante ya que la participación en la Copa de Europa no cuenta con ningún tipo de ayuda y las de la Copa del Rey y Play Off son muy pobres. De hecho, los jugadores deberán afrontar parte de los gastos de desplazamiento a Francia. Los entrenadores Guillermo Obrador y Albert Tomás han recuperado al americano Charles Baldwin, prácticamente inédito toda la segunda vuelta, y a Nando Serrano. Sin embargo, hay que lamentar la baja a última hora de Mauro Jiménez, que el pasado sábado sufrió una lesión todavía sin evaluar.